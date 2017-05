​Macron zapowiada odbudowę pozycji Francji na świecie

Emmanuel Macron zapowiedział podczas niedzielnego przemówienia inaugurującego jego prezydenturę, że odbuduje pozycję Francji na świecie. Zwrócił też uwagę, że Europa i świat potrzebują teraz silnej Francji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by walczyć z terroryzmem i rozwiązać kryzys migracyjny.

Zdjęcie Emmanuel Macron podczas inauguracyjnego przemówienia /FRANCOIS MORI /PAP/EPA

"Świat i Europa bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują teraz silnej Francji, która głośno opowiada się za wolnością i solidarnością" - mówił nowy gospodarz Pałacu Elizejskiego.

"Cały świat będzie z uwagą śledzić to, co Francja ma do powiedzenia, ponieważ razem będziemy wychodzić poza nasze lęki i troski" - zapowiedział podczas uroczystości.



Macron zapewnił również, że zrobi, co w jego mocy, aby walczyć z terroryzmem i rozwiązać kryzys migracyjny. W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę na problem zmian klimatycznych.

"Wywiążemy się ze wszystkich naszych obowiązków, aby w każdej chwili móc zapewnić właściwą odpowiedź na wielkie współczesne kryzysy" - podkreślił.



W zakończeniu mowy inauguracyjnej nowy prezydent Francji podziękował swoim poprzednikom i podkreślił, że państwo zawsze musi stawać na wysokości zadania w walce z "problemami politycznymi, gospodarczymi czy społecznymi".

"Francja zawsze będzie stać po stronie wolności i praw człowieka" - zapewnił Macron.