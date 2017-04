Paryż: Incydent na dworcu. Nowe ustalenia

Młodego człowieka z nożem aresztowano w sobotę na paryskim dworcu Gare du Nord. Jedno ze źródeł policyjnych podało, że zatrzymany 20-latek twierdzi, że został zaatakowany przed dworcem i podniósł nóż porzucony przez napastników.

Zdjęcie Francuskie siły bezpieczeństwa są w stanie najwyższej gotowości /PAP/EPA

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że zatrzymany groził nożem policjantowi.

Chwile paniki na dworcu

Według źródeł policyjnych, na które powołuje się AFP, na obecność na dworcu młodego człowieka z nożem natychmiast zareagowali pasażerowie, którzy powiadomili służby bezpieczeństwa.

Incydent wywołał chwile paniki na dworcu, który na krótki czas zamknięto. Czasowo zawieszono też kilka pociągów - pisze AFP. Zapewnia, że po niedługim czasie wszystko wróciło do normy.

W niedzielę we Francji ma się odbyć pierwsza tura wyborów prezydenckich.

Służby w stanie gotowości

Francuskie siły bezpieczeństwa są w stanie najwyższej gotowości.

W czwartek wieczorem w centrum Paryża, w pobliżu Pól Elizejskich, zamachowiec zastrzelił policjanta i ranił trzy osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy i obywatelkę Niemiec.

Od krwawych zamachów w Paryżu z listopada 2015 roku, w których zginęło ok. 140 osób, Francja jest w stanie najwyższej gotowości. W związku z zagrożeniem terrorystycznym kilkukrotnie w kraju przedłużano stan wyjątkowy, który ma obowiązywać co najmniej do 15 lipca br.



