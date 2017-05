RMF: Kaczyński porównany do Putina. Macron oskarża ich o łamanie swobód demokratycznych

O codzienne łamanie swobód demokratycznych oskarżył polskie władze faworyt wyborów prezydenckich we Francji centrysta Emmanuel Macron. Postawił on w jednym rządzie Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina jako polityków, którzy łamią zasady demokracji - informuje RMF FM.

Emmanuel Macron wymienił Jarosława Kaczyńskiego jako jednego z "przyjaciół i sojuszników" szefowej francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen, wraz z premierem Węgier Viktorem Orbanem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

- Wszyscy znacie przyjaciół i sojuszników pani Le Pen. To reżimy panów Orbana, Kaczyńskiego i Putina. To nie są zwolennicy otwartej i wolnej demokracji. Codziennie łamią wiele swobód demokratycznych, a więc łamią zasady demokracji - oświadczył Macron podczas przemówienia do swoich zwolenników na wiecu w Paryżu.

Wcześniej na tym samym wiecu przedstawił Marine Le Pen jako zagrożenie dla demokracji i pokoju w Europie i na świecie.

Wielu obserwatorów sugeruje, że jeżeli Emmanuel Macron wygra za tydzień pojedynek z Marine Le Pen w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji, nie będzie łatwym rozmówcą dla polskich władz.

