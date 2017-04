Wybory prezydenckie we Francji, cz. 2 [na żywo]

Emmanuel Macron i Marine Le Pen będą walczyć o fotel prezydenta w II turze.

Zdjęcie Pierwsza tura wyborów we Francji /PAP/EPA

Zachęcamy do śledzenia drugiej części relacji na żywo z wyborów we Francji (uwaga, strona nie odświeża się automatycznie).



***

20:09

Goście oczekujący na wejście na antenę obserwują ogłoszenie wyników. Przyjęto je ze spokojem, poruszenia nie było.

Zdjęcie France24 / Michał Michalak / INTERIA.PL

20:05

Sondaż Harris: Emmanuel Macron - 24 proc. głosów, Marine Le Pen - 22

20:01

Zdjęcie Macron i Le Pen w drugiej turze /

20:00

W newsroomie poruszanie, przyszedł nowy sondaż. Macron i Le Pen w drugiej turze

19:58

Według sondażu exit poll cytowanego przez belgijską gazetę "La Libre" w pierwszej turze francuskich wyborów prezydenckich zwyciężył Emanuel Macron, zdobywając 24 proc. głosów.

19:53

Marc Saikali (szef France24) dla Interii: To była dziwna kampania, trudna. Dla mojego pokolenia kończy się pewna era. Nie ma już lewicy i prawicy, podziału, który obowiązywał od lat 70. Macron nie jest ani prawicą, ani lewicą. Coś się kończy.

19:49

"Zbliżone wyniki czterech najpopularniejszych kandydatów, a także wydłużenie czasu otwarcia lokali wyborczych o godzinę sprawia, że wydawców telewizyjnych oblewają zimne poty" - pisze francuski dziennik La Parisien. Bardzo możliwe jest, że o godz. 20 zobaczymy trzy, a nie dwie twarze kandydatów z najlepszymi wynikami.



19:47

Michał Michalak z France24: Na miejscu są wszyscy szefowie anten, redaktorzy naczelni, cała dziennikarska wierchuszka

19:40

We France24 trwa dyskusja, czy trzeba będzie pokazać trzy twarze zamiast dwóch.

Zdjęcie Redakcja France 24 / Michał Michalak / INTERIA.PL

19:35

Jak donosi nasz korespondent, powołując się na France24: na pierwszym miejscu Macron, na drugim Le Pen, dalej Melenchon i Fillon. Ale Melenchon bardzo blisko Le Pen.



19:31

Michał Michalak #znadsekwany: Jesteśmy za kulisami France24. Wszystko zapięte na ostatni guzik przed godziną zero - przed 20. Ogólne wrażenie tutaj jest takie, że kampania była wyczerpująca, za długa i nie dotyczyła najważniejszych spraw, lecz kręciła się wokół coraz to nowych skandali.



Zdjęcie . /

19:26

Beata S. mieszka we Francji od 20 lat. Jest magistrem filologii, ale we Francji, pracuje fizycznie. Głosowała na liderkę uznawanego za skrajnie prawicowy Frontu Narodowego. Mówi o tym - jak podaje PAP - z lekkim zażenowaniem: "Mieszkam na dalekim przedmieściu Paryża i widzę, że tu już nie ma Francji. Ludzie, którzy tu mieszkają, nie uznają żadnych praw, nawet prawa jazdy, i w nocnych hałaśliwych rodeo obtłukują zaparkowane samochody. Policja nie ma tu wstępu, Francuzi i Europejczycy żyją w strachu".

19:21

19:12

Nad bezpieczeństwem 67 tys. lokali wyborczych czuwało 50 tys. policjantów. Ze względu na ostatnie ataki terrorystyczne, wzmocniono środki bezpieczeństwa. Przypomnijmy: wybory odbywają się w kraju, w którym obowiązuje stan wyjątkowy.

19:09

Adrien Gontier, Francuz mieszkający Waszyngtonie, powiedział, że, głosując w wyborach prezydenckich, wypełnia swój obywatelski obowiązek.

"Stany Zjednoczone są doskonałym przykładem tego, co się dzieje, gdy ludzie nie głosują, lub źle głosują" - powiedział. Dodał że nie chce, by kolejny Trump był we Francji.

19:05

W sztabie wyborczym Emmanuela Macrona (prowadził w ostatnich sondażach) wyczekiwanie i nadzieja.

Zdjęcie Emmanuel Macron z żoną / PAP/EPA

19:03

W Paryżu jest wysłannik Interii Michał Michalak:



19:00

O godz. 19 zamknięto część lokali wyborczych. W większych miastach głosować można do godz. 20.