Wybory prezydenckie we Francji [na żywo]

Dziś pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Zgłoszonych zostało w sumie jedenastu kandydatów, ale największe szanse na przejście do drugiej tury ma czterech z nich: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Francois Fillon i Jean Luc Melenchon. Druga – ostateczna - tura już 7 maja.

Zdjęcie Ruszyła I tura wyborów prezydenckich /AFP

9:10



Tegoroczne wybory odbywają się w stanie najwyższej gotowości sil bezpieczeństwa. Od 13 listopada 2015 roku, po zamachach w Paryżu, francuski rząd wprowadził stan wyjątkowy. Z uwagi m.in. na wiosenne wybory prezydenckie potrwa on do 15 lipca 2017 roku.

Stan wyjątkowy daje władzom dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli osób, prawo do wyznaczania stref zamkniętych dla ruchu, a także umożliwia przeprowadzanie w domach rewizji nie tylko w ciągu dnia, lecz także w nocy.





8:55



"Jest ryzyko, że podanie pierwszych wyników wyborów nieco się opóźni. Przypomnijmy, że exit polls mają zostać planowo ujawnione o godzinie 20" - donosi "Le Monde".’

Poza tym, dziennik spekuluje, że wyniki kandydatów mogą być zbyt wyrównane, by o 20 ogłosić, kto przeszedł do drugiej tury.

8:45



Jak przypomina "Le Monde", w latach 1965-2012 gaulliści (centroprawica) i socjaliści zdobywali łącznie między 36 a 76 proc. głosów w pierwszej turze i później między sobą walczyli o prezydenturę. W tym roku wyniki Francois Fillona (Republikanie) i Benoit Hamona (Partia Socjalistyczna) mogą dowieść, że era dominacji tych dwóch stronnictw we Francji właśnie się kończy.

8:30

Francuski dziennik "Le Monde" przypomina absencję wyborczą w poprzednich wyborach. W tym roku może być ona rekordowa. Francuzi od dekad nie byli tak zniechęceni do polityki.

8:20



Ostatnie sondaże prowadzenie w wyścigu o fotel prezydenta Francji dawały centryście Emmanuelowi Macoronowi. Tuż zanim jest szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Trzecie miejsce należy do Francois Fillona - kandydata prawicy i centroprawicy , a czwarte do Jean-Luca Melenchona, przywódcy skrajnie lewicowego ruchu "Nieuległa Francja".

Pracownie badań opinii społecznej myliły się nie raz - przypomina nasz paryski korespondent Michał Michalak. Czy będą dobrym prognostykiem w przypadku Francji?

8:10



Wybory wcześniej zaczęły się we francuskich terytoriach zamorskich. Swoje głosy oddali już Francuzi w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej.



8:00

We Francji otwarto lokale wyborcze. Godzina ich zamknięcie będzie zależała od rejonu, w którym się znajdują. W dużych aglomeracjach głosowanie potrwa do 20, w innych miejscach do 19.

