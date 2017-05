Wybory we Francji. Dochodzenie w sprawie ataku hakerów na Emmanuela Macrona

Francuski wymiar sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie ataku hakerów na sztab kandydata do prezydentury Emmanuela Macrona, do którego doszło w piątek, na dwa dni przed drugą turą wyborów - podała w niedzielę AFP.

Zdjęcie Emmanuel Macron /PAP/EPA

Dochodzenie wszczęto już w piątek wieczorem i toczy się ono w sprawie "nieuprawnionego dostępu do systemu automatycznego przesyłania danych" oraz "naruszenia tajemnicy korespondencji".

Macron ofiarą ataku hakerów

Sztab Macrona ogłosił w piątek wieczorem, że padł ofiarą "zmasowanego i skoordynowanego ataku" niezidentyfikowanych hakerów na skutek którego do sieci przeniknęło ok. 9 gigabajtów dokumentów i danych, w tym finansowych. Anonimowy użytkownik kryjący się pod nickiem EMLEAKS udostępnił je na jednej ze stron wymiany plików, mieszając - jak twierdzą francuskie władze - materiały oryginalne z falsyfikatami.

Jak pisze BBC, hasztag #MacronLeaks pojawił się na Twitterze w piątek po południu na koncie użytkownika związanego ze skrajną prawicą (alt-right) i w ciągu pięciu minut został podany dalej 87 razy, co wskazuje na działanie automatycznych botów rozprzestrzeniających informacje. W ciągu półtorej godziny informacja została podchwycona przez zwolenników Marine Le Pen i podana dalej, również przy wykorzystaniu botów. Trzy i pół godziny później hasztag #MacronLeaks został użyty 47 tys. razy.

Podobny przypadek jak w USA

Sztab Macrona nie oskarżył o atak jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, ale porównał go do ujawnienia e-maili Partii Demokratycznej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi w USA, co osłabiło kandydatkę Demokratów do Białego Domu Hillary Clinton. O atak ten oskarżano hakerów rosyjskich.

W niedzielę we Francji odbywa się II tura wyborów prezydenckich, w której Macron konkuruje z kandydatką skrajnej prawicy Marine Le Pen.