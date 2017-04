Morawiecki: Słowa Macrona wypowiedziane w ferworze przedwyborczej walki

Słowa kandydata na prezydenta Francji Emmanuela Macrona odnośnie Polski były słowami wypowiedzianymi w ferworze przedwyborczej walki politycznej – powiedział w piątek w Poznaniu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Macron podkreślił, że w ciągu trzech miesięcy po wybraniu go na prezydenta "podjęta zostanie decyzja w sprawie Polski" /Jose Rodriguez Xinhua /East News

Emmanuel Macron w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "Voix du Nord" powiedział m.in., że jeśli zostanie prezydentem, opowie się za sankcjami UE wobec Polski, która "naruszyła wszystkie zasady Unii". Macron udzielił wywiadu po spotkaniu w Amiens ze strajkującymi pracownikami zakładów Whirlpool, które zostaną zamknięte ze względu na przeniesienie produkcji do Łodzi.

Macron podkreślił, że w ciągu trzech miesięcy po wybraniu go na prezydenta "podjęta zostanie decyzja w sprawie Polski". "Nie możemy tolerować kraju, który w Unii Europejskiej rozgrywa różnice kosztów społecznych (kosztów pracy - PAP) i który narusza wszystkie zasady Unii" - mówił.

Morawiecki podkreślił, że swoboda przepływu usług "jest właściwym elementem realizacji jednolitego rynku europejskiego", zaś Polska współpracuje w ramach tego rynku i "chce ten rynek budować"

"My współpracujemy w ramach jednolitego rynku europejskiego i chcemy ten rynek budować, więc jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy swoboda przepływu usług jest właściwym elementem realizacji jednolitego rynku europejskiego to ja bym się odwołał do Traktatu Rzymskiego. Tam oczywiście jest ona zapisana i będziemy się starali ją realizować - również z takimi bratnimi narodami jak Francuzi" - powiedział w piątek Morawiecki.



Jak dodał, do wypowiedzi Macrona odnosi się jako wypowiedzianych "w ferworze walki politycznej, przedwyborczej, bardzo intensywnej". "Wtedy padają różne słowa i raczej patrzyłbym na to od tej strony. Wiemy, że i prezydent Donald Trump mówił w kampanii różne rzeczy, które teraz zasadniczo zmienił. Sądzę też, że pewne tematy zostały wyrwane z kontekstu, więc ja nie mam tu jakiegoś niepokoju w tej kwestii" - powiedział wicepremier.

Wicepremier wyraził nadzieję, że po dokonanym przez Francuzów wyborze nowego prezydenta, "wolność, równość, braterstwo, te słynne, francuskie hasła, będą we właściwie stosowane wobec Polski i wobec innych krajów".