Interia nad Sekwaną. Niespodziewane wsparcie dla Macrona

Janis Warufakis wezwał francuską lewicę, by poparła Emmanuela Macrona. To pierwszy tak zdecydowany głos ze strony środowisk antyestablishmentowych po lewej stronie sceny politycznej. Przypomnijmy, że np. Jean-Luc Melenchon odmówił poparcia rywala Marine Le Pen. Z najnowszego odcinka naszego wideobloga dowiecie się, co Macron napisał w sms-ie do Warufakisa.