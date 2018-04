"11 konkretów dla łodzian". Propozycje Nowoczesnej

Łódzka Nowoczesna przedstawiła we wtorek listę "11 konkretów dla łodzian", w których zawarła swoje założenia programowe związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Znalazły się na niej zagadnienia, które w trakcie konsultacji wskazali sami mieszkańcy Łodzi.

"Nasz program krajowy i dla Łodzi został skonstruowany w ramach szerokich konsultacji społecznych; od dwóch lat spotykaliśmy się z łodzianami z każdej dzielnicy miasta i rozmawialiśmy o ich potrzebach, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy program został dopracowany i tak powstało '11 konkretów dla łodzian', które są wyborem z kilkudziesięciu punktów dotyczących różnych obszarów tematycznych zgłoszonych w czasie konsultacji" - podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej przewodniczący łódzkiej Nowoczesnej Marcin Gołaszewski.

"11 konkretów dla łodzian" to zbiór projektów, których realizacja - według działaczy Nowoczesnej - jest potrzebna miastu i jego mieszkańcom; do ich stworzenia przyczyniły się spotkania i dyskusje ze środowiskami m.in. seniorów, przedsiębiorców, ludzi kultury, edukacji i ekologami.

Wśród propozycji Nowoczesnej znajduje się m.in. stworzenie Oazy Miasta - z kompleksem zieleni i fontann - na pl. Dąbrowskiego, zazielenienie ekranów dźwiękochłonnych, zakup co najmniej 50 autobusów elektrycznych i hybrydowych do 2020 r. Partia chce zapewnić w Łodzi dostęp do tzw. antykoncepcji awaryjnej poprzez wyznaczenie w miejskim szpitalu całodobowego dyżuru lekarza, u którego dostępne będą recepty na żądanie.

W szkołach Nowoczesna ma zamiar wprowadzić dodatkowe zajęcia z wiedzy o regionie, konstytucjonalizmie i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Partia chce znaleźć pieniądze na podwyżki dla pracowników kultury, planuje też uruchomienie programu "365 mikrograntów" na cele kulturalne.

Zapewnione ma zostać wsparcie dla seniorów oraz powstać program "Demografia 2050".

Nowoczesna chciałaby upublicznić, np. w postaci skanów, faktury opłacane przez Urząd Miasta Łodzi i jego jednostki. Sam urząd miałby stać się przyjazny dla obcokrajowców, a wszystkie wprowadzone przez niego dotychczas karty - jak np. Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny, bilety miesięczne na komunikację miejską i karty biblioteczne - miałby zostać połączone w jedną spersonalizowaną "Kartę Łódzką".

Jak zapewnił Gołaszewski, założenia programowe z listy "11 konkretów" zostaną na pewno zrealizowane, dzięki konsekwencji działaczy Nowoczesnej, której przykładem są niedawne działania związane z powołaniem rady ds. cudzoziemców.

"Ze względu na wzrastającą w Łodzi liczbę studentów, przedsiębiorców i turystów z zagranicy apelowaliśmy o powołanie rady ds. cudzoziemców, aby zwiększyć bezpieczeństwo i pokazać, że zależy nam na obcokrajowcach odwiedzających nasze miasto. Dzięki współpracy z ruchami miejskimi i radnymi łódzkimi rada zostanie powołana do czerwca tego roku" - dodał.

Jak zaznaczył, obecnie prowadzone są rozmowy na temat ewentualnego wspólnego startu w wyborach Nowoczesnej i PO w Łódzkiem.

"Porozumienie dotyczące sejmików zostało zawarte centralnie i ono obliguje struktury Nowoczesnej i PO do wspólnego wystawienia list do sejmików wojewódzkich. Co do rady miejskiej i kandydatów na prezydenta, mamy jeszcze chwilę czasu; rozmowy trwają i nie możemy powiedzieć, jaki będzie ich wynik" - zaznaczył.