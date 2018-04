​Bielan: Są decyzje w sprawie kandydatów na prezydentów 16 miast

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział w porannym wywiadzie radiowym, że na czwartkowym spotkaniu szefów Zjednoczonej Prawicy podjęto decyzje w sprawie kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich. Nie podał nazwisk tych kandydatów.

Wczoraj mieliśmy posiedzenie rady koalicji wyborczej Zjednoczonej Prawicy, i tak - są wstępne decyzje dotyczące największych miast w Polsce" - powiedział w piątek Bielan w radiu Zet. Dopytywany, co oznacza, że są to wstępne decyzje Bielan powiedział, że "są to decyzje dotyczące największych miast w Polsce - 16 miast wojewódzkich".

"W ciągu najbliższych dni - myślę, że w przyszłym tygodniu, a na pewno do końca kwietnia, je ogłosimy" - dodał.

Dopytywany o nazwiska, lub choćby inicjały kandydatów, Bielan powiedział: "umówiliśmy się, że prezentacja kandydatów będzie miała charakter bardzo uroczysty i nie mogę podać teraz tych nazwisk".

Na czwartkowym spotkaniu liderzy PiS, Solidarnej Polski oraz Porozumienia omawiali kandydatury na prezydentów największych miast, tematem rozmowy - jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP - miał być także kształt list do sejmików województw.

W spotkaniu uczestniczyli liderzy: PiS Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, Porozumienia Jarosław Gowin, a także premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.