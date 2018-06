Celiński: Nie uważam Śpiewaka za człowieka lewicy

Kandydat SLD na prezydenta stolicy Andrzej Celiński nie uważa lidera Jana Śpiewaka za człowieka lewicy. "Ciekawą koncepcją jest uznać za lewicowego kogoś, komu nie przeszkadza to, że Paweł Kukiz wprowadził do Sejmu posłów o poglądach nacjonalistycznych" - stwierdził.

Kandydatura Celińskiego została przedstawiona w czwartek.

Szef warszawskiego SLD Sebastian Wierzbicki zaprosił do tworzenia wspólnych list wyborczych i poparcia Celińskiego wszystkie siły demokratyczne po lewej stronie sceny politycznej w Warszawie, w tym stowarzyszenie Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Partię Razem.

Ugrupowania te, wraz ze stowarzyszeniem Wolne Miasto Warszawa i Zielonymi, ogłosiły w zeszłym tygodniu wspólny start w stolicy. Według ustaleń PAP ich kandydatem na prezydenta Warszawy ma być lider WMW Jan Śpiewak.

Celiński mówił w piątek w Polsat News, że na początku spodziewa się sondażowego poparcia na wysokości 6-8 proc. "I to należy mieć na uwadze, ten początek. Natomiast myślę, że może stać się tak, iż pojawi się istotna grupa wyborców - na tyle istotna, żeby zaważyć na wynikach wyborów - która będzie miała dość tego sporu kompletnie wyniszczającego politykę (...) tego sporu między dwoma partiami prawicy - PiS-em i Platformą Obywatelską" - powiedział kandydat SLD.

Na uwagę, że do podobnego sporu może dojść na lewicy z drugim lewicowym kandydatem, Celiński zapytał, o którego kandydata chodzi. Usłyszawszy, że "będzie Jan Śpiewak albo Adrian Zandberg", Celiński spytał prowadzącego rozmowę, czy uznaje Jana Śpiewaka za kandydata lewicy. Podkreślił, że on Śpiewaka za takiego go nie uważa.

"Człowiek, któremu nie wadzi to, że pan Kukiz wprowadził do Sejmu istotną grupę posłów nacjonalistycznych, faszyzujących, narodowych, uznawany za lewicowca, to jest ciekawa koncepcja" - stwierdził Celiński. Podkreślił również, że jego zdaniem medialna obecność Śpiewaka jest oparta jest głównie na temacie reprywatyzacji.

Śpiewak w zeszłym tygodniu - podczas ogłoszenia koalicji wyborczej Partii Razem, Inicjatywy Polska, stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i Zielonych - potwierdził gotowość do startu w wyborach prezydenta Warszawy.