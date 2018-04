​Gowin: Każde zwycięstwo w dużym mieście będzie niespodzianką

"Każde zwycięstwo kandydata Zjednoczonej Prawicy w dużym mieście będzie niespodzianką i osiągnięciem; kandydaci w "mniej więcej" dwudziestu miastach zostali wybrani w czwartek, ich ogłoszenie nastąpi w przyszłym tygodniu" - mówił w piątek wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Pawel Wisniewski /East News

Gowin był pytany, jaki wynik w wyborach prezydentów miast wojewódzkich koalicja rządząca uzna za swój sukces odpowiedział, że obóz rządzący ma świadomość, że duże miasta, to nie jest ten obszar, w którym mógłby "liczyć na odniesienie znaczących sukcesów".

Reklama

"Każde zwycięstwo w dużym mieście kandydata Zjednoczonej Prawicy będzie niespodzianką i wielkim osiągnięciem. Ważniejsze dla nas jest to, jakie będą wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Dzisiaj rządzimy tylko jednym regionem, liczę na to, że ta liczba się zwielokrotni, że po wyborach będziemy rządzili 5-6 województwami" - mówił wicepremier.

Dopytywany o to, czy uda się wygrać w takich miastach jak Warszawa czy Kraków odparł, że w czwartek odbyło się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, w trakcie której wybrano kandydatów w "mniej więcej" 20 najważniejszych, największych miastach.

"Przedstawimy te osoby w przyszłym tygodniu i na pewno będziemy zażarcie walczyć i o Warszawę, i o Kraków. W obu tych miastach wystawiliśmy najmocniejszych kandydatów, na jakich obóz Zjednoczonej Prawicy było stać, ale mam świadomość jako ktoś, kto mieszka w Krakowie od lat czterdziestu, a w Warszawie pracuje od lat kilkunastu, że w jednym i drugim mieście o zwycięstwo nie będzie łatwo" - powiedział Gowin.

Wideo Zbiórka do słoika dla wicepremiera Gowina. "Trzeba pomagać, niech sobie pożyje"

Wicepremier zaznaczył, że w trakcie czwartkowego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy rozważane były argumenty "za i przeciw", jeśli chodzi o kandydaturę zarówno wiceszefa MS Patryka Jakiego, jak i szefa KPRM Michała Dworczyka na prezydenta Warszawy. "To są młodzi, bardzo zdolni politycy, przyszłość polskiej polityki należy właśnie do takich ludzi jak Patryk Jaki, Michał Dworczyk, Marcin Ociepa czy Jadwiga Emilewicz. Na kogo padł ostateczny wybór, o tym państwo przekonacie się w przyszłym tygodniu" - powiedział Gowin.

Na czwartkowym spotkaniu liderzy PiS, Solidarnej Polski oraz Porozumienia omawiali kandydatury na prezydentów największych miast, tematem rozmowy - jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP - miał być także kształt list do sejmików województw.

W spotkaniu uczestniczyli liderzy: PiS Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, Porozumienia Jarosław Gowin, a także premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.