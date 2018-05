Grzegorz Rusiecki kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Leszna

35-letni prawnik Grzegorz Rusiecki jest kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Leszna (Wielkopolskie). Kandydata przedstawili w poniedziałek liderzy obu partii: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna oraz przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer z kandydatem na prezydenta Leszna - Grzegorzem Rusieckim /Jakub Kaczmarczyk /PAP

"W takich miastach jak Leszno, w takich powiatach, w takich miejscach, decydować się będą wyniki wyborów - tych najbliższych i kolejnych" - podkreślił Schetyna w Lesznie. "To dlatego tak ważne jest, jak będziemy (się) przygotowywać, jak będziemy prowadzić tę kampanię, jak będziemy otwierać się na nowe środowiska, na tych, którzy będą wspierać nasz pomysł na samorząd w byłych miastach wojewódzkich, które dzisiaj mają wielkie aspiracje i ambicje" - dodał.

Jak stwierdził, takie miasta potrzebują pomocy w realizacji swoich planów. "Myślimy o tym już w perspektywie kolejnych wyborów, jak pisać scenariusze, które dadzą samorządom większe możliwości, by te lokalne elity, prezydenci miast, zarządy województw, mogły decydować o rozwoju małych ojczyzn. O tym wszystkim rozmawiamy, to jest w naszym wspólnym programie" - powiedział szef PO.

Lubnauer o pomyśle PO i Nowoczesnej

Lubnauer oceniła z kolei, że pomysł na samorządy - proponowany przez PO i Nowoczesną - "jest bliski mieszkańcom".

"To jest myślenie o tym, że mieszkaniec powinien mieć transparentny, jawny samorząd, powinien móc współdecydować, dlatego bardzo wiele decyzji powinno być podejmowanych w konsultacjach" - powiedziała szefowa Nowoczesnej. Jak dodała, Koalicja Obywatelska "pokazuje, jak można alternatywnie myśleć o samorządach w stosunku do władzy centralnej, która uważa, że powinna decydować m.in. za mieszkańców Leszna".

"Kiedyś być może trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby powstało ministerstwo miast polskich, po to, żeby kształtować politykę metropolitalną i politykę średnich miast, które muszą się rozwijać. One cierpią chociażby ze względu na depopulację, starzenie się ich mieszkańców. Temu trzeba przeciwdziałać, trzeba mieć na to pomysły" - przekonywała Lubnauer.

Sylwetka kandydata

Rusiecki pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta. Jest zaangażowany w działalność samorządową od 1998 roku. W wieku 16 lat został przewodniczącym młodzieżowej rady miasta, trzy lata później został najmłodszym w historii miasta radnym.

W 2015 roku ubiegał się o mandat senatora, startując z własnego komitetu jako kandydat bezpartyjny.

Od 2002 do 2016 roku związany był z leszczyńską lewicą, w 2017 roku wystąpił z klubu radnych lewicy, w tym samym roku wstąpił do PO. Jest szefem powiatowych struktur partii.

W poniedziałek Rusiecki powiedział, że chce ubiegać się o pracę prezydenta Leszna. "Jestem w stanie odbyć rozmowę kwalifikacyjną z każdym mieszkańcem. Symbolicznie przedstawiam swoje CV i podpisuję swój list motywacyjny, bo chcę zostać zatrudniony na funkcji prezydenta Leszna" - zadeklarował.

Liderzy PO i Nowoczesnej na kwietniowej konwencji w Warszawie, poinformowali, że obie partie wystartują wspólnie w wyborach samorządowych pod nazwą "Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska". Zapowiedzieli, że koalicja obejmie m.in. wspólne listy do sejmików (w Warszawie również do rady miasta i rad dzielnic), a także kandydatów na włodarzy miast.