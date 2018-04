Jaki: Rozważę wsparcie programu in vitro

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Warszawy, odnosząc się do pytania zadanego mu przez kontrkandydata w wyborach, Rafała Trzaskowskiego z PO, powiedział, że będzie poważnie rozważał wsparcie programu in vitro w Warszawie.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki w czasie konferencji prasowej w Warszawie /Bartłomiej Zborowski /PAP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w czwartek część nazwisk kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast. W Warszawie kandydować ma wiceminister sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.

Na decyzję obozu rządzącego zareagował po południu kandydat PO i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski. Na portalach społecznościach zamieścił dwa krótkie filmy, w których stawia Jakiemu 11 pytań, m.in. o wsparcie dla Parady Równości, program in vitro i edukacji seksualnej, delegalizację ONR, obniżkę tzw. janosikowego i ustawę reprywatyzacyjną.

Wiceszef MS, szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki, pytany w piątek w Polsat News, czy wesprze program in vitro w Warszawie odpowiedział, że będzie "bardzo poważnie to rozważał, żeby wesprzeć taki program". Jego zdaniem "w tych wszystkich 12 pytaniach jest jeden problem Rafała Trzaskowskiego - mianowicie większość tych pytań to są pytania typowo ideologiczne, z takiej polityki krajowej". W jego ocenie Trzaskowski "w ogóle nie rozumie samorządu".

"Dwie kategorie ludzi w Warszawie"

Dopytywany, jakie pytania zadałby Rafałowi Trzaskowskiemu, odpowiedział: "Przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie dzisiaj zadałem i będę je konsekwentnie zadawał - dlaczego dzieli warszawiaków na kategorię tych, którzy się tutaj urodzili i tych, którzy się tutaj nie urodzili". Dodał, że zapytałby również o politykę przestrzenną, problem smogu, politykę komunikacyjną, o przedszkola oraz o to, "czy on w ogóle wie, co Platforma Obywatelska obiecała w 2006 roku". "Dzisiaj internauci już wypominają, że on obiecuje dokładnie to, co obiecywała Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2006 roku" - powiedział Jaki.

"Albo Trzaskowski i Gronkiewicz-Waltz, albo uczciwe miasto"

"Ja przynajmniej mam doświadczenie w samorządzie i to niemałe doświadczenie w samorządzie, a Rafał Trzaskowski nie ma żadnego, dlatego opowiada - moim zdaniem - takie androny" - mówił Patryk Jaki. Jego zdaniem w wyborach na prezydenta stolicy "warszawiacy będą mieć dwie możliwości: albo zagłosować za Rafałem Trzaskowskim i kontynuacją rządów administracji Hanny Gronkiewicz-Waltz albo za realną zmianą, za uczciwym i przyjaznym miastem".

Jaki prezydentem Warszawy?

Patryk Jaki - polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy - został w czwartek zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.