Jaki: Warszawę widzę jako miasto wolności

Warszawę widzę przede wszystkim jako miasto wolności - powiedział w piątek kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Zadeklarował rozbudowę bulwarów wiślanych, które - jak mówił - staną się "nawet takim symbolem wolności".

Zdjęcie Patryk Jaki / Leszek Szymański /PAP

Podczas piątkowego spotkania na bulwarach wiślanych z użytkownikami Twittera Jaki podkreślił, że widzi Warszawę przyjazną i bliską człowiekowi. "Przede wszystkim Warszawę, stolicę, nasze miasto, widzę jako miejsce wolności" - powiedział.

"Te piękne bulwary, na których dzisiaj się znajdujemy, obiecuję, że (...), gdy wygramy te wybory, będziemy te bulwary rozbudowywali" - zadeklarował Jaki. Jak dodał, nie będzie na bulwarach żadnych zakazów. "To będzie rzecz absolutnie naturalna, że to miejsce, to będzie nawet taki symbol wolności" - podkreślił.

Kandydat na prezydenta stolicy powiedział też, że widzi Warszawę jako miejsce, które łączy wszystkich. "Nie ma znaczenia skąd pochodzisz, gdzie się urodziłeś, Warszawa, stolica naszego państwa, to jest takie miejsce, gdzie każdy może wysiąść z pociągu, z samochodu i jeżeli chce ciężko pracować dla tego miasta, to może być warszawiakiem" - powiedział Jaki wskazując na tablicę z napisem "Warszawa", na którym on i inni uczestnicy spotkania przykleili karteczki z nazwą miasta, z którego pochodzą.

"Nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, wszyscy jesteśmy warszawiakami - to jest dzisiaj najważniejszy komunikat. To jest symbol, który mam nadzieję, że zostanie długo w naszej pamięci" - powiedział Jaki.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.