Jarosław Kaczyński przedstawił kandydatów na prezydentów dużych miast

Patryk Jaki będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Małgorzata Wassermann na prezydenta Krakowa, a Kacper Płażyński w Gdańsku - poinformował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podał kandydatów obozu prawicy w porządku alfabetycznym. Kandydatami Zjednoczonej Prawicy będą:



Jacek Żalek w Białymstoku

Tomasz Latos w Bydgoszczy

Kacper Płażyński w Gdańsku

Sebastian Pieńkowski w Gorzowie Wielkopolskim

Marcin Krupa w Katowicach

Wojciech Lubawski w Kielcach

Małgorzata Wassermann w Krakowie

Sylwester Tułajew w Lublinie

Waldemar Buda w Łodzi

Michał Wypij w Olsztynie

Violetta Porowska w Opolu

Tadeusz Zysk w Poznaniu

Wojciech Buczak w Rzeszowie

Bartłomiej Sochański w Szczecinie

Zbigniew Rasielewski w Toruniu

Patryk Jaki w Warszawie

Mirosława Stachowiak-Różecka we Wrocławiu

Piotr Barczak w Zielonej Górze



Wcześniej listę kandydatów na prezydentów dużych miast zatwierdził Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.



"Przedstawiamy kandydatów na prezydentów największych miast w Warszawie, bo Polska jest jedna; uznaliśmy, że powinniśmy rozpocząć to w Warszawie; to jest początek, ale nie początek kampanii wyborczej; to okres przygotowawczy" - podsumował Kaczyński prezentację kandydatów.