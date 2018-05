Jarosław Makowski kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Katowic

Szef katowickich struktur PO Jarosław Makowski będzie wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Katowic - potwierdził w środę lider śląskiej Platformy Wojciech Saługa. Gotowość do startu w wyborach zadeklarowała też Ilona Kanclerz ze Śląskiej Partii Regionalnej.

Swojej decyzji o starcie w wyborach nie ogłosił dotąd oficjalnie urzędujący prezydent Katowic, bezpartyjny, Marcin Krupa. Gdy niespełna miesiąc temu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił poparcie Zjednoczonej Prawicy dla kandydatury Krupy, prezydent miasta mówił, że na decyzję o kandydowaniu "przyjdzie jeszcze czas".

Dziękował za poparcie udzielone mu przez Zjednoczoną Prawicę, podkreślając przy tym swoją ponadpartyjność.

Śląska PO ma przedstawić część swoich kandydatów na prezydentów miast w regionie we wtorek podczas konwencji regionalnej.

Jak mówił w środę w regionalnym Radiu eM szef śląskiej PO, marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, Platforma w sprawie kandydatów współpracuje m.in. z Nowoczesną w ramach Koalicji Obywatelskiej.

"Koalicja Obywatelska to porozumienie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, ale koalicja szeroka, do której zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży samorząd i demokracja" - powiedział Saługa. Jak dodał, "w większości miast, jak nie w każdym", PO i Nowoczesna są w stanie "porozumieć się, jeśli chodzi o obronę samorządności i obronę demokracji".

"Platforma, ale myślę, że i Nowoczesna, to partie blisko samorządu, blisko obywateli, więc dość łatwo nam się dogaduje, w tym sensie, że mamy wspólny cel (...) - wystawienie takich samorządowców, którzy mogą liczyć na dobry wynik, bądź zwycięstwo wyborcze, ale też takich, którzy będą słuchać ludzi i służyć lokalnej społeczności" - podkreślił Saługa.

Saługa potwierdził, że w wyborach wystartują obecni prezydenci miast z PO: Arkadiusz Chęciński w Sosnowcu, Andrzej Kotala w Chorzowie, Dawid Kostempski w Świętochłowicach, Piotr Kuczera w Rybniku, Mieczysław Kieca w Wodzisławiu Śląskim, Mirosław Lenk w Raciborzu.

W Katowicach wystartuje szef katowickiej PO Jarosław Makowski - 45-letni historyk filozofii, dziennikarz i publicysta, radny sejmiku woj. śląskiego. W ostatnim czasie Makowski był m.in. zaangażowany w obronę śląskiego pisarza Wilhelma Szewczyka - jako patrona placu przed katowickim dworcem.

W myśl ustawy dekomunizacyjnej wojewoda zmienił nazwę placu na pl. Marii i Lecha Kaczyńskich, jednak sąd uchylił tę decyzję.

Wcześniej w śląskiej prasie pojawiały się informacje, że kandydatura Makowskiego w wyborach na prezydenta Katowic, może nie uzyskać akceptacji centralnych władz PO.

Saługa, pytany w środę, czy Makowski może być pewien nominacji na kandydata, powiedział: "Tak, wydaje się że tak, do wtorku - mam nadzieję - nie nastąpi żadne trzęsienie ziemi".

Saługa ocenił też, że "to nie tajemnica, że Marcin Krupa współpracuje z PiS i chce współpracować z PiS". Przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił Marcina Krupę kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Katowic.

"To nie Marcin Krupa powiedział: startuję w wyborach i będę się ubiegał o reelekcję i jak ktoś chce, to niech mnie poprze. To Jarosław Kaczyński na konferencji, gdzie prezentował kandydatów PiS, wymienił jednym tchem kandydata z Katowic, Marcina Krupę, co dla mnie jednoznacznie go definiuje po stronie PiS, mimo że startował cztery lata temu jako kandydat niezależny. To wybór pana Marcina Krupy" - powiedział marszałek woj. śląskiego.

Kandydatka Śląskiej Partii Regionalnej

W środę swoją gotowość do kandydowania na prezydenta Katowic potwierdziła też działaczka zarejestrowanej niedawno Śląskiej Partii Regionalnej (ŚPR) Ilona Kanclerz - projektantka, artystka, autorka projektów wizerunkowych, znana również z działalności społecznej.

"Jestem na to gotowa, mam plan i widzę wiele możliwości, jak moglibyśmy to miasto odzyskać dla roli lidera w metropolii i w regionie" - powiedziała Kanclerz w porannej rozmowie na antenie regionalnego Radia Piekary.

Śląska Partia Regionalna, którą reprezentuje Ilona Kanclerz, to inicjatywa środowiska związanego z Ruchem Autonomii Śląska (RAŚ) - jej liderem jest obecny członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik.

Jak mówił marszałek Saługa, w przyszłości ŚPR może być koalicjantem PO w regionie, podobnie jak obecnie RAŚ, który współrządzi województwem wraz z Platformą, SLD i PSL.