Kandydata SLD na prezydenta Warszawy poznamy w maju

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty poinformował w poniedziałek, że kandydat SLD na prezydenta Warszawy ogłoszony zostanie w maju.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /Tomasz Kawka /East News

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zapytany podczas zebrania Społecznego Komitetu Lewicy dot. obchodów 100-lecia Niepodległości o kandydata SLD na prezydenta Warszawy poinformował, że zostanie on ogłoszony w maju.



"Wysłaliśmy zaproszenie do współpracy wyborczej i tworzenia wspólnych list do Partii Razem. Odpisali, że nie są zainteresowani. Wysłaliśmy też list do liderki stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, ale nie dostaliśmy odpowiedzi" - powiedział. "Życie płynie, w przeciwieństwie do innych struktur lewicowych wystawiamy w wyborach 16 tys. ludzi. Ja chciałbym z lewicą zrobić jak najwięcej, ale wiem, że ostatecznie w 85 okręgach sejmikowych i ponad 350 powiatach trzeba wystawić listy. Trzeba wystawić 16 tys. ludzi, a czas ucieka" - mówił Czarzasty.



Dodał, że trzeba to robić krok po kroku. "Robimy to z innymi strukturami lewicowymi, z Polską Partią Socjalistyczną, ze związkami zawodowymi, z Unią Pracy, z Inicjatywą Feministyczną itp. Nic nowego, wszystko spokojnie, bez żadnej zadziorności" - zaznaczył. Zapytany o możliwość powstania koalicji SLD-PSL odparł, że "są badania, z których wynika, że Polki i Polacy mają dosyć wyboru między PO a PiS. Jest zapotrzebowanie na opozycję społeczną, socjalną, a zarówno PSL, jak i SLD, w tej sprawie mają wiele do powiedzenia".



"My jesteśmy silni na zachodzie kraju, PSL jest silny na wschodzie, wydaje się, że taka koalicja byłaby interesująca. Czy do niej dojdzie - nie wiem. Jeśli chodzi o SLD, to wymagałoby referendum wśród wszystkich członków partii, czy takie wydarzenie się odbędzie - musi zdecydować o tym Rada Krajowa, która odbędzie się 12 maja" - mówił Czarzasty.



Włodzimierz Czarzasty, rozważany przez SLD jako potencjalny kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Lewicy podkreślił, że otrzymał taką propozycję, ale nie ma jeszcze decyzji ani jego, ani SLD.

Dotychczas swojego kandydata w stolicy zaprezentowały PO i Nowoczesna - będzie nim poseł Platformy Rafał Trzaskowski (polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej miałby zostać jego zastępcą w ratuszu) oraz PiS, którego kandydatem jest wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.



Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.