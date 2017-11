Karczewski: Warszawa powinna "odspawać się" od PO

Uważam, że Warszawa powinna "odspawać się" od PO i mieć innego prezydenta, z innej partii politycznej - powiedział w piątek w radiowej Trójce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że stolica wymaga zmian, które PiS ma w swojej ofercie.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Stanisław Kowalczuk /East News

Pytany o czwartkowe oświadczenie Grzegorza Schetyny, że Rafał Trzaskowski ma być kandydatem Platformy Obywatelskiej i całej zjednoczonej opozycji w wyborach na prezydenta m.st. Warszawy, marszałek Senatu zaznaczył, że ta decyzja lidera PO była "bardzo autorytarna" oraz nieskonsultowana z Nowoczesną i innymi "potencjalnymi koalicjantami PO".

"Na pewno będziemy z powagą i szacunkiem podchodzić do każdego przeciwnika, nie tylko do tego, ale do innych, tych, którzy są zgłoszeni już - bo przecież jest Paweł Rabiej - to już jest dwóch kandydatów" - powiedział Karczewski.

Poinformował, że PiS swojego kandydata przedstawi za kilka miesięcy. "Przede wszystkim będziemy pokazywali swój program, program dobry dla Warszawy, dla Warszawiaków. Będzie to złożony program, na pewno będzie to część autorska, część pochodząca z naszego programu, programu PiS. Na pewno będziemy pracowali, czy dopracowywali jeszcze program dla Warszawy, mamy ciekawe, interesujące pomysły" - zaznaczył marszałek Senatu.

Podkreślił, że Trzaskowski "odcina się od PO i Hanny Gronkiewicz-Waltz", czego nie robił przez ostatnie 12 lat. "Uważam, że Warszawa powinna 'odspawać się' od PO i powinna mieć innego prezydenta, z innej partii politycznej. Powinna powierzyć nam - dobremu programowi przede wszystkim - bo ten program przedstawimy. Naprawdę, Warszawa wymaga wielu zmian i my to mamy w naszej ofercie" - przekonywał.

Jak poinformował Karczewski, w programie PiS dla Warszawy znajdzie się propozycja przekształcenia stolicy w metropolię. "Ja bym chciał i PiS będzie chciało, żeby Warszawa faktycznie stała się metropolią, ważnym miastem na mapie Europy, na mapie świata również" - wyjaśnił.