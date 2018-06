Katarzyna Lubnauer: Wina Petru

"Kampania Rafała Trzaskowskiego zaczęła się trochę za wcześnie. To m.in. wina Ryszarda Petru, bo ogłoszenie kandydatury Trzaskowskiego w listopadzie służyło wewnątrzpartyjnym celom ówczesnego szefa Nowoczesnej" - oceniła w środę przewodnicząca tej partii Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Według niej po odejściu Petru z Nowoczesnej obserwuje się w ugrupowaniu pewne uspokojenie, które daje "możliwość nowego otwarcia".

"Budujemy koalicję i na tym się obecnie koncentrujemy" - powiedziała Lubnauer w Polsat News, nawiązując do współpracy z PO w nadchodzących wyborach samorządowych. Dodała, że to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające dużo dobrej woli ze strony obu ugrupowań i ich działaczy.

Pytana o kampanię wspólnego kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, szefowa Nowoczesnej stwierdziła, że "zaczęła się trochę za wcześnie". "I to jest m.in. wina Ryszarda Petru. Wtedy, w listopadzie, wypchnięcie go (Trzaskowskiego), jako kandydata, żeby wykorzystać to do celów wewnętrznych Nowoczesnej, było za wczesne" - powiedziała Lubanuer.

Dodała, że obecnie kampania nabiera rytmu i Trzaskowski "coraz więcej ma do powiedzenia warszawiakom, jak chce zmieniać Warszawę". Według Lubnauer, mieszkańcy stolicy chcieliby, żeby pewne obszary funkcjonowały lepiej - np. transport, opieka nad dziećmi, ale też - oceniła - Warszawa "potrzebuje oddechu europejskiego miasta". "Dlatego potrzebni są nowi ludzie, potrzebne jest przewietrzenie urzędów. (...) I to jest nasze zadanie jako Nowoczesnej" - dodała.

Wspólni kandydaci

Lubnauer zaznaczyła, że Nowoczesna i PO ogłosiły już wspólnych kandydatów w wyborach samorządowych w 10 miastach województwa śląskiego oraz w siedmiu miastach Wielkopolski. "W najbliższym czasie będzie to województwo lubuskie, województwo pomorskie, m.in. Gdańsk" - zapowiedziała. Dodała, że nazwisko kandydata na prezydenta Gdańska zostanie ogłoszone 23 czerwca.

"To się układa, jak wielkie puzzle, które w pewnym momencie dadzą całą mapę Polski. I mam nadzieję, że to będzie wspólny organizm i bardzo sprawna koalicja, która ma szanse zwyciężać" - podkreśliła szefowa Nowoczesnej.

PO i Nowoczesna współpracują w wyborach samorządowych jako "Koalicja Obywatelska". Oba ugrupowania pracują nad listami wyborczymi do sejmików województw - ustalono m.in., że na 85 okręgów wyborczych, 20 "jedynek" na listach koalicji przypadnie Nowoczesnej, pozostałe 65 - Platformie.

Ponadto PO i Nowoczesnej udało się także uzgodnić wspólnych kandydatów w dużej części miast prezydenckich. Zdecydowana większość z nich to przedstawiciele PO. W Warszawie "Koalicję Obywatelską" reprezentować ma Rafał Trzaskowski z PO, a Paweł Rabiej z Nowoczesnej jest kandydatem na wiceprezydenta miasta, w Poznaniu - obecny prezydent Jacek Jaśkowiak (PO), w Katowicach - Jarosław Makowski (PO), W Szczecinie - Sławomir Nitras (PO), w Toruniu - Tomasz Lenz (PO), w Bydgoszczy - obecny prezydent Rafał Bruski (PO).

W najbliższą sobotę, 23 czerwca, PO i Nowoczesna organizują konwencję regionalną w Gdańsku, gdzie zaprezentowany ma zostać wspólny kandydat na włodarza w tym mieście. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że będzie to europoseł PO Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy.