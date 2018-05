Katowice: Koalicja Obywatelska ogłosiła kandydata na prezydenta

We wtorek podczas regionalnej konwencji z udziałem liderów Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny i Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer ogłoszono oficjalnie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Górnego Śląska. Został nim szef katowickich struktur PO Jarosław Makowski.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer /Damian Klamka /East News

Jarosław Makowski jest pierwszym oficjalnie ogłoszonym kandydatem na prezydenta stolicy Górnego Śląska. Swojej decyzji o starcie w wyborach formalnie nie ogłosił dotąd urzędujący prezydent Katowic, bezpartyjny Marcin Krupa. Gdy przed miesiącem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił poparcie Zjednoczonej Prawicy dla kandydatury Krupy, prezydent miasta mówił, że na decyzję o kandydowaniu "przyjdzie jeszcze czas".

Gotowość do kandydowania na prezydenta Katowic deklarowała też niedawno publicznie Ilona Kanclerz ze Śląskiej Partii Regionalnej, jednak formalna decyzja o jej zgłoszeniu ma zapaść w czerwcu.

Kim jest Jarosław Makowski?

45-letni Jarosław Makowski to historyk filozofii, dziennikarz i publicysta, radny sejmiku woj. śląskiego. W ostatnim czasie Makowski był m.in. zaangażowany w obronę śląskiego pisarza Wilhelma Szewczyka - jako patrona placu przed katowickim dworcem. W myśl ustawy dekomunizacyjnej wojewoda zmienił nazwę placu na pl. Marii i Lecha Kaczyńskich, jednak sąd uchylił tę decyzję.

"Katowice są miastem otwartym, tolerancyjnym i nadają tempo życia na Górnym Śląsku" - mówił podczas wtorkowej konwencji Makowski, podkreślając, że "na Śląsku liczy się robota, a nie miejsce urodzenia". Jak mówił, w Katowicach od kilkunastu lat rządzi ta sama ekipa; ocenił, że dzieje się tak nie dlatego, że jest tak sprawna, ale dlatego, że nie było dla niej dobrej alternatywy. Podkreślił, że trzeba postawić na inwestycje w dzielnicach miasta. "Wiwat Katowice" - zakończył wystąpienie Makowski.

10 kandydatów koalicji

Podczas wtorkowej konwencji w Katowicach z udziałem liderów: PO Grzegorza Schetyny i Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów na prezydentów 10 miast w regionie. Jak oceniła Lubnauer, koalicja ma realną szansę na zwycięstwo w nadchodzących wyborach samorządowych. Opowiedziała się za decentralizacją i wzmocnieniem samorządu. "Samorząd to konkret, a nie gra pozorów" - podkreśliła liderka Nowoczesnej.

"Samorząd to niezależność, samorząd to coś naprawdę ważnego, co udało nam się stworzyć przez ostatnie 30 lat. Dziś mamy wrażenie, że ktoś chce nam to zabrać" - mówił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Szef śląskiej Platformy, marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa ocenił, że Koalicja Obywatelska "to będzie ruch, który wygra bitwę o samorząd".

Oficjalna współpraca PO i Nowoczesnej

Podczas wtorkowej konwencji symbolicznie podpisano wspólną deklarację PO i Nowoczesnej w sprawie współpracy w wyborach samorządowych w 2018 r. w 10 miastach woj. śląskiego: Katowicach, Mysłowicach, Chorzowie, Świętochłowicach, Żorach, Rybniku, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Jaworznie, Bielsku-Białej. W tych miastach koalicja wystawi wspólnych kandydatów na prezydentów i wspólne listy kandydatów do rad miejskich. Jak mówił wiceszef PO Borys Budka, lista miast, gdzie obie partie będą współpracować, z pewnością będzie dłuższa, trwają rozmowy dotyczące kolejnych kandydatów.

Kandydatami Koalicji w jesiennych wyborach samorządowych będą m.in. obecni prezydenci miast z PO: Arkadiusz Chęciński w Sosnowcu, Andrzej Kotala w Chorzowie, Dawid Kostempski w Świętochłowicach i Piotr Kuczera w Rybniku. Kandydatem na prezydenta Bielska-Białej będzie Jarosław Klimaszewski, w Jaworznie wystartuje poseł PO Paweł Bańkowski, w Mysłowicach pos. Platformy Wojciech Król, w Rudzie Śląskiej Aleksandra Skowronek, a w Żorach Wojciech Kałuża, związany z Nowoczesną.