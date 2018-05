Nieoficjalnie: Stefaniak kandydatem PSL na prezydenta Warszawy

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak będzie kandydatem Stronnictwa na prezydenta Warszawy - poinformował PAP jeden z posłów PSL. Oficjalnie kandydat PSL zostanie przedstawiony w środę przez lidera ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza na konferencji prasowej.

Zdjęcie Jakub Stefaniak /Stefan Maszewski /Reporter

Kosiniak-Kamysz mówił PAP przed kilkoma dniami, że wystawienie w stolicy własnego kandydata przez PSL podyktowane jest tym, że potrzebny jest kandydat merytoryczny. "Bo dzisiaj jest przerzucanie się eventami ze strony jednego kandydata Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Rafała Trzaskowskiego i kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego. Taki wyścig na konferencje prasowe, a nie ma merytorycznej debaty" - zauważył polityk.

Reklama

Zauważył też, że "kampania warszawska" skupia uwagę mediów i opinii publicznej. "To będzie najważniejsza pewnie kampania transmitowana i relacjonowana - kampania samorządowa. Brak swojego kandydata to też brak możliwości pokazywania tego, jakiego my oczekujemy samorządu i co chcemy zrobić dla małych ojczyzn. To jest brak możliwości zabierania głosu w tych sprawach" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Dotychczas swojego kandydata w stolicy zaprezentowały PO i Nowoczesna - będzie nim poseł Platformy Rafał Trzaskowski (polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej miałby zostać jego zastępcą w ratuszu) oraz Zjednoczona Prawica, której kandydatem jest wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.

Na początku maja swoją decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta Warszawy ogłosił b. wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Podkreślił, że startuje jako kandydat niezależny, a jedyną partią, która będzie mu wydawała polecenia, będą warszawiacy i Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosiniak-Kamysz: Kuchciński nie zamknie nam ust TV Interia

Chęć startu wyrażał także przewodniczący lokalnego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak, którego poparcie rozważają m.in. Partia Razem oraz Kukiz'15.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.