Nowoczesna rozważa kandydaturę Joanny Schmidt na prezydenta Poznania

Nowoczesna rozważa kandydaturę posłanki Joanny Schmidt, jak i szefowej regionu Katarzyny Kierzek-Koperskiej na stanowisko prezydenta Poznania - powiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Joanna Schmidt /Andrzej Hulimka /Reporter

Szefowa Nowoczesnej w rozmowie z PAP podkreśliła, że ogłoszenie kandydatów na prezydentów miast, oraz programów partii dla konkretnych samorządów na jesienne wybory nastąpi do końca kwietnia.

Lubnauer zaznaczyła, że Nowoczesna bardzo poważnie rozważa wystawienie własnego kandydata na prezydenta Poznania. Pytana, czy ugrupowanie nie zamierza poprzeć urzędującego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka (PO) odpowiedziała, że "oba scenariusze są równie prawdopodobne. Zarówno start samodzielny, jak i start w ramach koalicji. Tutaj jest nam o tyle trudno, że ta nasza dotychczasowa ocena pana prezydenta Jaśkowiaka nie jest jednoznaczna".

"Wielkopolska jest jednym z tych regionów, który można powiedzieć, jest jednym z takich mateczników Nowoczesnej, miejscem, gdzie w pierwsze kolejności Nowoczesna powstawała. Również teraz uważamy, że Wielkopolska jest jednym z ważniejszych regionów i w związku z tym bardzo poważnie traktujemy tu wybory samorządowe" - mówiła PAP Lubnauer.

Przypomniała, że Nowoczesna zawiązała koalicję z Platformą Obywatelską w odniesieniu do kandydatów na szczeblu sejmików i - jak wskazała - w tej kwestii nic się nie zmienia i ta koalicja obowiązuje na terenie całego kraju.

"W tej chwili natomiast rozpatrujemy jeszcze różne scenariusze związane ze startem w wyborach samorządowych w mieście, ponieważ albo będziemy startować samodzielnie, mamy swojego kandydata na kandydata na prezydenta, albo dojdzie do jakiegoś porozumienia szerszego. Z tym, że warunkiem, jednym z najważniejszych warunków tego porozumienia jest to, że musiałyby zostać przyjęte nasze propozycje programowe" - tłumaczyła.

Dodała, że dotychczas Nowoczesna "dość krytycznie oceniała wiele elementów polityki dotychczasowej prezydenta Jacka Jaśkowiaka, w związku z tym, musiałaby się ta polityka w bardzo wielu aspektach zmienić".

Pytana o możliwych kandydatów, których chciałaby wystawić w wyborach Nowoczesna powiedziała, że "oczywiście najlepsze wyniki sondażowe miała Joanna Schmidt i jej kandydatura jest rozważana. Rozmawiamy także o przewodniczącej regionu Katarzynie Kierzek Koperskiej".

"Nie ulega dla nas wątpliwości, że możemy przedstawić nowego kandydata, który mógłby solidnie 'namieszać' w tych wyborach i przedstawić nie tylko ciekawą propozycje programową, ale również zająć wysokie miejsce w ostatecznym wyniku" - podkreśliła Lubnauer.

Dodała, że decyzje dotyczące kandydatów na prezydentów miast zostaną podjęte "na pewno do końca kwietnia". "Warto to przygotować lepiej, warto się przygotować w oparciu o propozycje programowe. Dla nas jest też jasne, że naszym celem w tych wyborach jest po pierwsze wprowadzenie do samorządu nowych, dynamicznych, energicznych ludzi, którzy mają nowe pomysły na samorządu, ale również przedstawienie programów, które są z jednej strony nowatorskie, które pokazują nasze podejście do kwestii samorządności i które pozwolą pewnym skostniałym systemom trochę się odnowić" - mówiła.

"Dla nas jest ważne, żeby to był samorząd z jednej strony otwarty, kreatywny, bardzo bliski mieszkańca, czy otwarty na różne propozycje, jak rozszerzanie budżetu, jak kwestie konsultacji związanych z największymi inwestycjami miejskimi. To jest też takie nasze powszechne myślenie o samorządności - żeby ta władza była jak najbardziej zdecentralizowana. Natomiast, jak wiadomo, problemy każdego miasta są trochę inne" - dodała.

Szefowa Nowoczesnej gości w stolicy Wielkopolski przy okazji spotkania otwartego Nowoczesnej w Poznaniu.