PAP nieoficjalnie: Jest kandydat PO i N. na prezydenta Gdańska

Syn b. prezydenta, eurodeputowany PO Jarosław Wałęsa będzie kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł w obu ugrupowaniach. PO i Nowoczesna przedstawią wspólnego kandydata podczas konwencji 23 czerwca w Gdańsku.

Zdjęcie Jarosław Wałęsa /Piotr Hukało /East News

Źródła PAP wskazują ponadto, że w wyniku porozumienia dotychczasowa kandydatka Nowoczesnej, posłanka Ewa Lieder ustąpiła na rzecz przedstawiciela PO. "Trzeba działać wspólnie, żeby coś osiągnąć, dlatego też postanowiliśmy, że będziemy wspólnie walczyć o zwycięstwo w Gdańsku" - powiedział PAP jeden z ważnych polityków Nowoczesnej.



Według rozmówców PAP Ewa Lieder nie zamierza też - w razie zwycięstwa wyborczego Wałęsy - ubiegać się o funkcję wiceprezydenta Gdańska. Na taki wariant zdecydował się np. Paweł Rabiej z Nowoczesnej, który chciał walczyć w wyborach w Warszawie, jednak zrezygnował na rzecz posła PO Rafała Trzaskowskiego i postanowił zostać jego ewentualnym zastępcą w stołecznym ratuszu.

Jeszcze do niedawna nie było jasne, czy w stolicy Pomorza dojdzie do porozumienia między Platformą i Nowoczesną, które w jesiennych wyborach samorządowych będą startować jako "Koalicja Obywatelska". PO, oprócz kandydatury swego europosła, rozważała też wystawienie posłanki Agnieszki Pomaskiej. Nowoczesna chciała z kolei, by o fotel w gdańskim magistracie ubiegała się Ewa Lieder, która wyborach samorządowych w 2014 r., startując jako kandydatka ruchu społecznego "Gdańsk Obywatelski", zajęła trzecie miejsce. Otrzymała ponad 12 proc. głosów.

Pierwszą turę wyborów wygrał wówczas urzędujący prezydent Paweł Adamowicz (46 proc. głosów), drugie miejsce zajął poseł PiS Andrzej Jaworski (nieco ponad 26 proc.). W drugiej turze wyborów Adamowicza poparło 61,25 proc. gdańszczan, Jaworskiego - 38,75 proc.

41-letni Jarosław Wałęsa był w latach 2005-09 posłem PO; od 2009 r. sprawuje mandat eurodeputowanego. Jest politologiem; wykształcenie wyższe zdobył na jednej z amerykańskich uczelni.

W połowie lutego zamiar ubiegania się o reelekcję ogłosił Adamowicz, który sprawuje swój urząd od 1998 roku. Jego deklaracja nie wzbudziła jednak entuzjazmu wśród polityków Platformy. O wycofanie się z kandydowania apelował do niego m.in. Lech Wałęsa. Adamowicz oświadczył jednak, że jego decyzja o starcie jest nieodwołalna.

Pod koniec kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska będzie Kacper Płażyński, syn b. marszałka Sejmu i b. wojewody gdańskiego z początku lat 90. Macieja Płażyńskiego (zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej). Ma 29 lat i jest absolwentem prawa. Należy do PiS. Od kilku lat angażuje się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców.

Kandydatem SLD ma być anglista, b. rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Andrzej Ceynowa.

PKW informowała na początku roku, że pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.