Patryk Jaki: Szkoda, że Trzaskowski mówi głównie o sobie, a nie o Warszawie

"Szkoda, że w kampanii na prezydenta Warszawy kandydat Platformy Rafał Trzaskowski na razie mówi głównie o sobie, a nie o Warszawie" - ocenił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Jaki ocenił, że Trzaskowski prowadzi kampanię, tylko "szkoda, że w tej kampanii na razie mówi głównie o sobie, a nie o Warszawie".

Reklama

Wiceminister pytany, czy zostanie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy, odpowiedział, że został jeszcze rok do wyborów samorządowych. Dopytywany, czy podjął już jakąś wewnętrzną decyzję odpowiedział, że wciąż ma wątpliwości. "W ministerstwie sprawiedliwości mam bardzo dużo możliwości do zmiany rzeczywistości. Mam wiele pomysłów na nowe ustawy i w tym sensie rzeczywiście jest to trudna decyzja, czy starać się w ogóle o to, żebym był nominowany do walki o Warszawę" - powiedział Jaki.

Dopytywany, czy ktoś go do kandydowania namawia, wiceminister odparł, że tego typu rozmów nie może na razie zdradzać. "Natomiast są pewnie zwolennicy, są przeciwnicy mojej kandydatury, jak to już w życiu bywa" - podkreślił. "Pokazały się do tej pory trzy sondaże i w dwóch sondażach wygrywam wybory w pierwszej turze, dlatego w tym sensie jest to optymistyczne" - dodał.

Pytany, czy jego zdaniem opozycja będzie się jednoczyć przeciwko jego kandydaturze i czy może kandydatura marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego budziłaby mniej emocji, Jaki ocenił, że może zdarzyć się odwrotny mechanizm niż oczekiwany przez Platformę. "To znaczy w drugiej turze będzie tak, że wszyscy będą przeciwko Platformie" - wyjaśnił.