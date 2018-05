Patryk Jaki złożył kolejne zobowiązanie

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zapowiedział w sobotę, że jeśli wygra wybory, to rozwiąże problemy z parkowaniem w stolicy. Poinformował, że zaproponuje radzie miasta program "Parkingi dla mieszkańców Warszawy".

To drugie zobowiązanie przedwyborcze Patryka Jakiego. Pierwsze, przedstawione przed kilkoma dniami, dotyczy budowy 50 nowych żłobków i przedszkoli w stolicy.

Podczas sobotniego briefingu prasowego Jaki podkreślił, że program budowy parkingów w stolicy będzie obejmował zarówno budowę parkingów podziemnych, jak i parkingów naziemnych i obejmie nie tylko Śródmieście, ale "większość dzielnic Warszawy".

"Mamy już swoje propozycje i będziemy je po kolei konsultowali w każdej dzielnicy tego miasta podczas zbliżających się miesięcy. Chcemy bardzo poważnie podejść do problemu" - zapewnił. Pytany przez dziennikarzy o lokalizację parkingów odpowiedział, że parkingi podziemne w Śródmieściu powstałyby na pl. Teatralnym, pl. Defilad i pl. Bankowym.

"Tutaj Ameryki nie odkryjemy, natomiast mamy też nasze propozycje dla każdej z dzielnic, gdzie tych miejsc parkingowych brakuje. Zanim je przedstawimy, chcemy je skonsultować z mieszkańcami w ramach spotkań, które teraz będą się odbywały konsekwentnie w dzielnicach" - odpowiedział.

Jaki zaznaczył również, że parkingi podziemne są niezwykle istotne z punktu widzenia uporządkowania przestrzeni publicznej. Zwrócił uwagę, że jeśli na pl. Teatralnym powstałby parking podziemny, "to w tym miejscu mogłaby być zieleń", która jest "tak potrzebna Warszawie".

Kandydat na prezydenta stolicy odniósł się również do komunikacji zbiorowej w Warszawie. Zapewnił, że po wygranych wyborach zostaną w nią zainwestowane "bardzo duże środki", jednocześnie zaznaczył, że chce aby miasto przestało walczyć z kierowcami.

"Jeżeli ta komunikacja zbiorowa będzie rozbudowana, że z każdego do każdego miejsca rodziny będą mogły bez problemu dojechać w Warszawie, z każdej do każdej dzielnicy, wtedy ludzie sami zostawią samochody i przesiądą się do komunikacji zbiorowej, ale póki nie ma porządnej komunikacji zbiorowej nie możemy mówić o przeszkadzaniu czy też utrudnianiu życia kierowcom, którzy czasem muszą skorzystać z samochodu np. po to, żeby zawieźć dziecko do żłobka, bo nie mają innego wyjścia" - powiedział.

Jaki, mówiąc o rozwiązywaniu problemu braku miejsc parkingowych w stolicy, zaznaczył, że Platforma Obywatelska jeszcze w 2006 roku obiecywała rozwiązać ten problem i obiecywała, że zbuduje w Warszawie 17 parkingów podziemnych. Jak dodał, do tej pory nie zbudowano żadnego z tych parkingów.

"To jest ciągłe takie mówienie bez poważnej oferty programowej dla Warszawy, dlatego chcemy bardzo poważnie podejść do tego problemu" - dodał. Kandydat na prezydenta podpisał podczas spotkania z dziennikarzami symboliczne zobowiązanie do rozwiązania problemów z parkowaniem.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.