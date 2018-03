PKW ma wątpliwości wobec kandydatów na komisarzy wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza powoła dzisiaj część komisarzy wyborczych - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski.

Prawdopodobnie nie uda się powołać wszystkich 100 komisarzy - zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym - bo dla niektórych okręgów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło tylko jednego kandydata na jedno miejsce. Więc PKW nie ma możliwości wyboru.

"Co do niektórych kandydatur to trudno się zorientować, czym się minister kierował, przedstawiając kandydata, bo nie ma szczegółowych przesłanek, czy uzasadnień" - powiedział RMF FM szef PKW Wojciech Hermeliński.

Jego zdaniem wątpliwości mogą dotyczyć około 20 osób. Jeśli nie zostaną one powołane, MSW może przedstawić komisji kolejnych kandydatów lub samodzielnie powołać komisarzy wyborczych.

