Podkarpackie: PiS ogłosiło kandydatów na prezydentów miast

We wtorek w Rzeszowie Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich kandydatów na prezydentów podkarpackich miast. "PiS stawia na ludzi młodych, ale z doświadczeniem w samorządzie" - powiedział lider partii w okręgu rzeszowskim i marszałek województwa Władysław Ortyl.

Zdjęcie Kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa, Wojciech Buczak /Krzysztof Kapica /PAP

Kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa jest poseł Wojciech Buczak, w przeszłości m.in. szef Solidarności w regionie oraz wicemarszałek województwa; Janusz Hamryszczak jest kandydatem na prezydenta Przemyśla, obecnie jest wiceprezydentem tego miasta. Fryderyk Kapinos będzie walczył o fotel prezydenta Mielca. Od marca br. pełni obowiązki prezydenta tego miasta po śmierci Daniela Kozdęby.

Kamil Kalinka, który od marca jest komisarzem w Tarnobrzegu, będzie w wyborach kandydatem na prezydenta tego miasta. Premier powierzył mu pełnienie obowiązków prezydenta po aresztowaniu urzędującego prezydenta Grzegorza K. Obecny prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba jest kandydatem PiS na prezydenta Krosna. Urzędujący prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który jest członkiem PiS, będzie ubiegał się o kolejną kadencję.

Osoby młode, doświadczenie i innowacje

Ortyl podkreślił, że wszyscy kandydaci to osoby młode, ale posiadają doświadczenie w samorządzie. "Są to osoby, które wchodzą na 'rynek' polityczny i samorządowy. Kampania ma mieć charakter innowacyjny z ciekawymi wydarzeniami, ale będzie merytoryczna, tak aby trafić do mieszkańców" - zapewnił marszałek województwa.

Jego zdaniem konieczne jest "innowacyjne podejście do różnych problemów" poszczególnych miast. Jak dodał, przed wakacjami powinna zakończyć się praca nad programem PiS dla Podkarpacia. Ortyl zadeklarował, że program będzie obejmował całe Podkarpacie, ale będzie uwzględniał specyfikę każdego miasta czy powiatu. "Chcielibyśmy, aby nasi kandydaci w czasie kampanii skorzystali z tych doświadczeń, które zaprowadziły naszych kandydatów do zwycięstw w poprzednich wyborach" - dodał.

Wojciech Buczak, podkreślił, że chce "zdynamizować" współpracę władz regionu i stolicy Podkarpacia. "Z marszałkiem znamy się od lat i ta współpraca między samorządami może wyglądać jeszcze lepiej" - powiedział kandydat na prezydenta Rzeszowa.

"Mieszkam, pracuję, decyduję"

Janusz Hamryszczak zapowiedział, że hasłem jego kampanii będzie "Mieszkam, pracuję, decyduję". "Mieszkam, bo lubię to miasto, które jest wielokulturowe i ma ponad tysiącletnią historię, ale żeby w nim mieszkać samorząd musi stworzyć odpowiednie warunki. Myślę przede wszystkim o programie 'Mieszkanie plus'. Konieczne jest zatrzymanie w mieście młodych ludzi" - mówił kandydat na prezydenta Przemyśla.

Hamryszczak zaznaczył, że samorząd musi też sprowadzić do miasta inwestora, który stworzyłby nowe miejsca pracy. Zapowiedział również "rozruszanie strefy ekonomicznej". Wyjaśnił, że trzeci człon hasła, czyli "decyduję", to słuchanie przez władze samorządowe mieszkańców i realizowanie inwestycji, których oczekują i zgłaszają.

Zdjęcie Kandydat PiS na prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak / Krzysztof Kapica / East News

Fryderyk Kapinos powiedział, że dla niego priorytetem będzie poprawa jakości powietrza w Mielcu. Zapowiedział również przystąpienie samorządu do programu "Mieszkanie plus".

Kamil Kalinka powiedział, że zamierza lepiej wykorzystać potencjał Jeziora Tarnobrzeskiego. Przypomniał, że niedawno podpisał umowę na budowę obwodnicy Tarnobrzega. Jego zdaniem dzięki tej inwestycji nie tylko poprawi się komunikacja, ale przedsiębiorcy będą mieli lepszy dojazd do parku przemysłowego.

Na konferencji w Rzeszowie nie było kandydata na prezydenta Krosna Adama Skiby oraz prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.