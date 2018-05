Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie? W czwartek decyzja Majchrowskiego

W czwartek urzędujący od 16 lat prezydent Krakowa ma ogłosić decyzję, czy po raz kolejny będzie ubiegał się o fotel prezydenta miasta. Według informacji, które od kilku dni pojawiają się w mediach, Jacek Majchrowski prawdopodobnie nie wystartuje. Jeśli doniesienia się potwierdzą, w Krakowie szykuje się polityczne trzęsienie ziemi.

Zdjęcie Jacek Majchrowski /Marek Lasyk /East News

Informację o tym, że Jacek Majchrowski nie startuje w zbliżających się wyborach samorządowych, podał w środę po południu nieoficjalnie portal Onet.

Reklama

Na decyzję prezydenta w napięciu czeka PO. Platforma zamierzała poprzeć Majchrowskiego. Wsparcia miałyby mu udzielić także SLD i PSL.



Na to by Majchrowski ponownie wystartował nalegają też jego współpracownicy w magistracie.



Decyzja ma zostać ogłoszona w czwartek o godz. 14 - podaje krakowska "Gazeta Wyborcza".



Jeden ze scenariuszy, dyskutowany w Krakowie, zakłada, że gdyby Majchrowski nie wystartował, o fotel prezydenta mógłby ubiegać się Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji - informują lokalne media.



Start w Krakowie ogłosili do tej pory kandydatka PiS Małgorzata Wassermann oraz Konrad Berkowicz z partii "Wolność" Janusza Korwina-Mikkego.