​"Rzeczpospolita": Kogo lewica wystawi w Warszawie?

Poza Piotrem Ikonowiczem w stolicy nie ma jeszcze kandydatów lewicy - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Nie wiadomo, czy Katarzyna Piekarska ostatecznie zostanie kandydatką SLD /Aleksandra Szmigiel-Wiśniewska /Reporter

Platforma, PSL i Zjednoczona Prawica mają już swoich kandydatów w Warszawie. Impas trwa po stronie lewicy i ruchów miejskich. Najnowszy pomysł na jego przełamanie wśród miejskich aktywistów to prawybory.

"Rzeczpospolita" poznała projekt regulaminu prawyborów. Kandydatów można zgłaszać do północy w piątek, 8 czerwca. Głosują organizacje - te, które mają powyżej 100 członków mają dysponować dwoma głosami, pozostałe po jednym głosie. Miasto Jest Nasze proponuje też, by kandydaci musieli mieć rekomendację co najmniej dwóch organizacji.

Wcześniej - przed ogłoszeniem pomysłu prawyborów - mówiło się w stolicy, że Miasto Jest Nasze postawi na Justynę Glusman. W ramach prawyborów miała też odbyć się debata już w przyszłym tygodniu - czytamy w artykule.

Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej" najbardziej prawdopodobne jest, że Sojusz Lewicy Demokratycznej swoją ostateczną decyzję podejmie pod koniec czerwca. Wcześniej faworytem był Andrzej Celiński, pojawiło się też nazwisko Katarzyny Piekarskiej.

W obecnej sytuacji jedynym zadeklarowanym oficjalnie kandydatem lewicy jest były poseł, Piotr Ikonowicz. "Potwierdzam, ze stratuję" - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".