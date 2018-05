Rzeszów: Prezydent Ferenc będzie kandydował na kolejną kadencję

Rządzący od 2002 r. Rzeszowem prezydent Tadeusz Ferenc poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że będzie ponownie ubiegał się o ten urząd. "Prywatnie podjąłem taką decyzję, że będę startował. Oficjalną decyzję ogłoszę, kiedy będzie wyznaczona kampania wyborcza" – dodał. Ferenc ma 78 lat.

Zdjęcie Prezydent Tadeusz Ferenc w 2014 roku /Mariusz Gaczyński /East News

Ferenc nie chciał szerzej komentować swojej decyzji. "Chcę z wami nadal współpracować" - powiedział tylko dziennikarzom. Swoją decyzję ogłosił na konferencji prasowej, która poświęcona była - za wysokim zdaniem prezydenta Rzeszowa - cenom energii.

Już wcześniej poparcie dla Ferenca zadeklarowały m.in. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL oraz SLD. W nadchodzących wyborach na prezydenta Rzeszowa kontrkandydatem Ferenca będzie popierany przez Zjednoczoną Prawicę poseł PiS Wojciech Buczak.

Ferenc urodził się w 1940 r. w Rzeszowie. Jest ekonomistą. Pracę zaczynał w 1956 r. jako robotnik w rzeszowskiej WSK. Potem był m.in. zastępcą dyrektora firmy transportowej, dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, wreszcie prezesem największej w mieście spółdzielni mieszkaniowej.

Ma bogatą przeszłość polityczną. Od połowy lat 60. XX wieku do rozwiązania był członkiem PZPR. Później wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1994-2001 sprawował mandat radnego Rzeszowa.

Dwukrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie - w 1997 r. z listy SLD i w 2011 r. startując z własnego komitetu wyborczego, choć był wówczas popierany przez SLD i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast z powodzeniem rozstrzygnął elekcję do Sejmu w 2001 r.; o mandat poselski ubiegał się wtedy z listy SLD-UP. Posłem był niewiele ponad rok.

Ferenc znany jest ze swojego ciętego języka oraz silnej ręki. W stolicy Podkarpacia za jego rządów wykonano wiele inwestycji, przede wszystkim infrastrukturalnych, powstał m.in. nowy most na Wisłoku, wyremontowano wiele dróg oraz skrzyżowań w mieście. W sumie do tej pory gmina zrealizowała łącznie 360 projektów współfinansowanych z UE. Łączna wartość tych projektów wynosi ponad 3,11 mld zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE stanowi ponad 2,21 mld zł.