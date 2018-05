​Schetyna: Te wybory są wyborami o wszystko

"Kto wygrywa w Kujawsko-Pomorskiem, ten wygrywa w całym kraju. Ten region będzie jedną z najważniejszych aren starcia o wolne samorządy" - mówili podczas konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej w Toruniu liderzy PO - Grzegorz Schetyna i Nowoczesnej - Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Konwencja samorządowa Koalicji Obywatelskiej w Toruniu / Tytus Żmijewski /PAP

"Jesteśmy razem. Jest Koalicja Obywatelska, bo wybory samorządowe są ważne. One są trzy lata po wyborach parlamentarnych i będą pierwszym sygnałem, w jaki sposób Polacy oceniają 'złą zmianę'. Wygrywaliśmy w Kujawsko-Pomorskiem, jako środowisko we wszystkich wyborach samorządowych, wyrośliśmy z samorządu. Mocno podkreślamy, że te wybory są wyborami o wszystko" - mówił w sobotę w Toruniu Schetyna.

Podkreślał, że najbliższe wybory mają pokazać, że opozycja wyciąga wnioski, słyszy, co mówią ludzie na demonstracjach. "Wielokrotnie mówili nam, że musimy być razem, żeby wygrać wybory. Samorząd jest ważny, dlatego znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia. Koalicja Obywatelska jest zbiorem wartości, które wspólnie wyznajemy i chcemy ich w Polsce bronić" - zaznaczył lider PO.

Według Schetyny, w Polsce wzrasta wiara w zmiany przeprowadzane przez porozumienie PO i Nowoczesnej. "Trzeba odsunąć to, co dzieli obie partie, a szukać tego, co łączy".

"To województwo, ten region jeszcze szczególny. Ono zawsze decyduje o tym, kto wygrywa w Polsce. Kto wygrywa w Kujawsko-Pomorskiem, ten bierze całą władzę. Cieszę się, że są z nami prezydenci Grudziądza i Włocławka, a także rodzinna reprezentacja z Inowrocławia (poseł PO Krzysztof Brejza - syn prezydenta Inowrocławia Ryszarda). Dzisiaj jesteśmy w Toruniu i Bydgoszczy, ale będziemy też w Grudziądzu, Inowrocławiu, we Włocławku. Musimy być razem, żeby obronić samorząd" - ocenił Schetyna.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer wskazała, że woj. kujawsko-pomorskie będzie jedną z najważniejszych aren starcia o wolne samorządy.

"To w samorządzie mogą być realizowane inicjatywy, które nie mogą być realizowane na poziomie ogólnopolskim. Samorząd dba o to, żeby miasta było wolne od smogu, dba o niepełnosprawnych. Ta walka jest szczególnie ważna, bo idziemy razem, budujemy pewną współpracę. Drużyna Nowoczesnej zawsze była otwarta na współpracę partnerską. To nie jest czas na solistów, ale pracę zespołową. Działanie partnerskie pozwala nam wierzyć, że te wybory mogą zakończyć się zwycięstwem" - mówiła.

Podkreśliła, że w woj. kujawsko-pomorskim trzeba wypracować jeszcze model współpracy pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, która dotychczas była trudna.

"Zwyciężymy, jeżeli w to uwierzymy. Jestem przekonana, że zwyciężymy" - zakończyła szefowa Nowoczesnej.

Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz