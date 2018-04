​Ścigaj: Kukiz’15 namawia Tyszkę do kandydowania na prezydenta Warszawy

"Kukiz’15 namawia Stanisława Tyszkę do kandydowania na prezydenta Warszawy; nie podjął on jednak jeszcze ostatecznej decyzji" - powiedziała w poniedziałek w PR 24 wiceprzewodnicząca klubu Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj.

Zdjęcie Paweł Kukiz i Stanisław Tyszka /Andrzej Hulimka /Reporter

Ścigaj zapytana o kandydata Kukiz’15 na prezydenta Warszawy powiedziała, że klub namawia do kandydowania na to stanowisko Stanisława Tyszkę. Podkreśliła, że Tyszka jest "warszawiakiem bardzo dobrze przygotowanym do prowadzenia polityki samorządowej", dodała jednak, że nie podjął on jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie wyborów.

"Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski to bardzo dobre wizerunkowo kandydatury - młode, energiczne osoby, łatwo je sprzedawać medialnie, ale za nimi są +plecaki+, są bagaże tych klanów partyjnych" - powiedziała.

Wiceprzewodnicząca Kukiz'15 zaznaczyła, że Stanisław Tyszka "sam się dobrze sprzedaje, bo jest zawsze głosem rozsądku w tej debacie politycznej i zawsze stawia na rozwiązania, aniżeli na kreowanie problemów albo obrzucanie przeciwnika".

"To jest moim zdaniem dość cenna wartość, dlatego że rzeczywiście może warszawiacy, Polacy potrzebują alternatyw i merytorycznych propozycji, faktycznego pochylenia się nad ich problemami. A nie tylko przerzucania się winami i zastanawia się, który klan odbije tym razem Warszawę, bo mówmy wprost: to jest po prostu kwestia odbicia albo kontynuowania polityki takiej, jaka była w Warszawie" - dodała.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.