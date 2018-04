Śpiewak dla "Rz": Jestem zdecydowany na start w Warszawie

Jestem gotowy, by wystartować w wyborach w Warszawie. Poprze mnie Partia Razem, Inicjatywa Polska, ruchy miejskie i stowarzyszenia - powiedział wtorkowej "Rzeczpospolitej" prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak.

Zdjęcie Jan Śpiewak /Andrzej Hulimka /East News

"Jestem zdecydowany, by startować w wyborach. Ale nie chcę, by to była tylko moja decyzja. Trzeba połączyć siły progresywne w mieście i iść do przodu" - zaznaczył.

Reklama

Zapytany o to, kto może być jego zapleczem, odpowiedział, że mogą być to: "Partia Razem, aktywiści, ruchy miejskie, Inicjatywa Polska" oraz "fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się miastem".

Więcej w "Rzeczpospolitej"