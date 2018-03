Stan przygotowań do wyborów. Poważne problemy

Brakuje kandydatów na urzędników wyborczych, nie ma też systemu do transmisji wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze przedstawiły podczas posiedzenia komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej stan przygotowań do wyborów samorządowych. Wybory odbędą się jesienią.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował, że do tej pory na stanowisko urzędnika wyborczego zgłosiło się około tysiąca dwustu kandydatów, a potrzebnych jest około pięciu tysięcy dwustu. W związku z brakami, czas naboru na to stanowisko został wydłużony do 6 kwietnia.



Dyrektor Krajowego Biura wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że nie ma na razie opracowanego systemu transmisji z lokali wyborczych. Dyrektor KBW wyjaśniała, że odbyła konsultacje z ekspertami i ma "jakąś koncepcję i pomysł" ale nie chciała na razie przedstawić szczegółów, ponieważ- jak mówiła- jest to jeszcze w zbyt wczesnej fazie. Według wstępnych szacunków, potrzebnych będzie około 28 tysięcy kamer, które według nowelizacji kodeksu wyborczego mają transmitować przebieg głosowania w lokalach wyborczych.



Jednocześnie Magdalena Pietrzak poinformowała, że jest problem z obsadą stanowisk informatyków, którzy odeszli z pracy. Zarazem dyrektor KBW zapewniła, że nie powinno być problemów z systemem informatycznym podczas wyborów. System, który funkcjonował przy wyborach prezydenckich i parlamentarnych, jest odpowiednio cały czas modyfikowany, tak by mógł działać w wyborach samorządowych.



Nie będzie również problemów z wyborem komisarzy wyborczych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyjaśniał, że minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński przekazał 144 kandydatury na 100 stanowisk komisarzy wyborczych. Wśród osób, które najlepiej zdały egzaminy jest: 15 dotychczasowych komisarzy, 46 sędziów, 15 adwokatów, 32 radców prawnych, 6 pracowników samorządowych oraz 7 pracowników administracji rządowej.



Komisarze mają zostać zatwierdzeni na stanowiska 26 marca.



Kolejne sprawozdanie z przygotowań do wyborów ma być przedstawione na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami.