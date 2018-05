Trzaskowski będzie "podróżował z ławką" po Warszawie

Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział we wtorek, że będzie podróżował po stolicy z ławką, na której każdy chętny będzie mógł przysiąść i z nim porozmawiać. Nowy pomysł Trzaskowskiego wyśmiali internauci.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /byszek Kaczmarek / Gazeta Polska /Agencja FORUM

Trzaskowski zapowiada, że co tydzień będzie w innej części Warszawy.



Ławka, którą kandydat zaprezentował podczas konferencji prasowej przy rondzie de Gaulle'a, ma niebieski kolor. Na oparciu widnieje napis: "Rafał Trzaskowski. Porozmawiajmy o Warszawie".





- Postanowiłem wyjść z biura i rozmawiać z warszawiakami. Mamy mnóstwo zgłoszeń ludzi, którzy chcą przychodzić na dyżury poselskie, albo za pomocą mediów społecznościowych zgłaszają się, aby porozmawiać o Warszawie. W związku z tym postanowiłem ustawić taką właśnie ławkę, będę z nią podróżował. W każdym tygodniu będę w innym miejscu Warszawy, tak żeby wszyscy, którzy chcą porozmawiać o problemach Warszawy mieli taką okazję - powiedział Trzaskowski.



Polityk PO zapowiedział, że chce by spotkania przebiegały w jak najmniej formalnej atmosferze.



- Jeżeli tylko ktoś będzie chciał przejść na "ty", mówić do mnie "per Rafał" - jestem absolutnie otwarty, na to, żeby ta wymiana poglądów była jak najbardziej dynamiczna - zaproponował.

Z podobną inicjatywą wyszedł jakiś czas temu Robert Biedroń. Co jakiś czas wystawia w Słupsku czerwoną kanapę, na której spotyka się z mieszkańcami.

Internauci bezlitośni

Z inicjatywy Trzaskowskiego śmieją się internauci. Na Twitterze pojawiły się liczne komentarze i memy.