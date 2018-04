Trzaskowski "wita" Jakiego i stawia 11 pytań

Wsparcie dla Parady Równości, programu in vitro i edukacji seksualnej, delegalizacja ONR, obniżka tzw. janosikowego i ustawa reprywatyzacyjna - pytania m.in. o te kwestie stawia Rafał Trzaskowski na "powitanie" w Warszawie swemu kontrkandydatowi w wyborach na prezydenta stolicy, Patrykowi Jakiemu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w czwartek część nazwisk kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast. W Warszawie kandydować ma wiceminister sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.

Na decyzję obozu rządzącego zareagował po południu kandydat PO i Nowoczesnej na włodarza stolicy Rafał Trzaskowski. Na portalach społecznościach zamieścił dwa krótkie filmy, w których stawia Jakiemu 11 pytań.

"Witam w Warszawie, panie Patryku" - rozpoczyna swój materiał Trzaskowski. "Zanim pan obieca warszawiakom absolutnie wszystko, nie znając do końca ich bolączek, tego, czego naprawdę chcą, mam do pana parę pytań" - dodaje. "Gdzie jest ustawa reprywatyzacyjna i dlaczego nie poparł pan "małej ustawy reprywatyzacyjnej" w Sejmie, kiedy była głosowana, a przecież dzięki niej nie musimy już oddawać choćby szkół?" - pyta polityk PO.

"No i pytanie: co z tymi setkami milionów złotych, które poszły z funduszu reprywatyzacyjnego na PiS-owską telewizję. Odzyska je pan od Kurskiego?" - docieka kandydat Platformy i Nowoczesnej.

Kolejne pytania dotyczą "kneblowania kultury niezależnej i niepokornej w Warszawie", wsparcia programu in vitro w stolicy i organizacji pozarządowych w Warszawie. "Czy będzie pan wspierał NGO's-y, które na przykład chcą wprowadzać edukację seksualną?" - dopytuje Trzaskowski.

Chce także wiedzieć, czy Jaki będzie wspierał "skandaliczną ustawę przygotowaną dla złych deweloperów, która pozwoli budować osiedla mieszkaniowe byle gdzie, w totalnym substandardzie, z pogwałceniem planowania, bez żadnej infrastruktury". "Czy będzie pan z tą klasyczną PiS-owską arogancją zmieniał nazwy ulic, budował pomniki, grodził ulice, przejmował place bez żadnych uzgodnień z warszawiakami?" - pyta Trzaskowski.

"Czy będzie pan traktował warszawiaków tak, jak pan i pana koledzy w Opolu, gdzie wyłączano gminy do Opola wbrew oporowi mieszkańców?" - dodaje.

W pytaniach nr 9 i 10 pojawiają się kwestie obniżki tzw. janosikowego, który stolica płaci na rzecz biedniejszych gmin i wsparcia Parady Równości. "Czy pan się na niej pojawi, czy będzie pan dalej uciekał do tego ksenofobicznego języka, który dzieli Polaków, a który charakteryzuje wasze ugrupowanie polityczne? No i co z 11 listopada - czy będzie pan maszerował, czy będzie pan biegł na tle faszystowskich, rasistowskich haseł, które nawołują do nienawiści, czy będzie pan próbował z tym walczyć? Czy będzie pan się starał zdelegalizować ONR?" - pyta dalej kandydat PO i Nowoczesnej.

Na koniec pada pytanie o WOŚP. "Rzecz niesłychanie symboliczna - czy będzie pan wspierał, tak jak do tej pory robiło to miasto Warszawa, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy będzie pan ją kontestował, zwracał się przeciwko niej tak, jak pan to do tej pory robił? - dopytuje Trzaskowski.