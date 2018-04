Warszawa, czyli Jaki kontra Trzaskowski

Poseł PO Rafał Trzaskowski i szef komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji Patryk Jaki zmierzą się w wyborach prezydenta Warszawy. Startować mają też lider stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak oraz - jako kandydat SLD - były minister kultury Andrzej Celiński.

Zdjęcie Patryk Jaki /Paweł Supernak /PAP

Rządząca od 12 lat miastem Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję.

Reklama

Start Patryka Jakiego w Warszawie - jako kandydata Zjednoczonej Prawicy - ogłosił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Choć informacje na temat możliwego kandydowania szefa komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji i wiceministra sprawiedliwości pojawiały się od kilku miesięcy, to obóz rządzący brał także pod uwagę możliwość wystawienia marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz szefa kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego Michała Dworczyka. Ostatecznie Zjednoczona Prawica postawiła na 33-letniego polityka Solidarnej Polski, najbliższego współpracownika szefa tej partii, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"Jeśli spojrzeć na liczby - to prawda, teoretycznie jesteśmy bez szans. Jednak bez względu na to, kto będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy - wierzę w to, że zbudujemy armię ludzi, która odbije Warszawę mafii reprywatyzacyjnej. Miałem marzenie o uczciwej i otwartej na wszystkich władzy w stolicy" - napisał Jaki kilka dni temu na Twitterze.

Rywalem Trzaskowski

Trzaskowski to były minister administracji i cyfryzacji, a także b. wiceszef MSZ ds. europejskich w rządach PO-PSL. W 2010 roku kierował sztabem wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jego start ogłoszono pod koniec listopada zeszłego roku jako efekt porozumienia szefa PO Grzegorz Schetyny i ówczesnego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru. Uzgodniono wówczas, że poseł Platformy będzie kandydatem na prezydenta stolicy, a polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej po ewentualnych zwycięskich wyborach zostanie jego zastępcą w warszawskim ratuszu.

Sojusz ten, ogłoszony w przeddzień kongresu Nowoczesnej, skrytykowała Katarzyna Lubnauer, ówczesna kontrkandydatka Petru na szefa partii. Ostatecznie jednak nowo wybrana przewodnicząca Nowoczesnej zaakceptowała wspólny start z Platformą. W połowie kwietnia obie formacje zawarły kolejne porozumienie - o utworzeniu wspólnych list do sejmiku Mazowsza, rady Warszawy oraz rad dzielnic pod szyldem: "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska".

Trzaskowski, który od kilku miesięcy spotyka się z mieszkańcami Warszawy i prezentuje kolejne postulaty wyborcze, ocenił w czwartkowej rozmowie z PAP, że Patryk Jaki nie będzie miał łatwo w Warszawie. "Warszawiacy nie lubią polityków aroganckich, którzy zachowują się jakby wszystko najlepiej wiedzieli sami. Warszawa potrzebuje gospodarza, a nie namiestnika, który będzie wyłącznie realizował rozkazy z Nowogrodzkiej i podgrzewał nastroje i emocje" - powiedział poseł Platformy.

Co z Janem Śpiewakiem?

Startować na prezydenta Warszawy chce także Jan Śpiewak, który jeszcze jako lider stowarzyszenia Miasto jest Nasze nagłośnił nieprawidłowości wokół reprywatyzacji w Warszawie. "Na pewno jest przestrzeń dla kandydata niezależnego, spoza duopolu PO-PiS" - podkreślił w czwartkowej rozmowie z PAP lider Wolnego Miasta Warszawa.

Poparcie kandydatury Śpiewaka rozważa Partia Razem; rozmowy w tej sprawie prowadzi też stowarzyszenie Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej.

Kto ma największe szanse, by zostać prezydentem Warszawy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto ma największe szanse, by zostać prezydentem Warszawy? Andrzej Celiński 0% Patryk Jaki 0% Jan Śpiewak 0% Rafał Trzaskowski 0% Ktoś inny 0%

głosów: 0

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że podobnego rozwiązania nie wyklucza też Kukiz'15. Lider ruchu Paweł Kukiz powiedział w czwartek PAP, że za wcześnie jeszcze na deklaracje w tej sprawie. Jego zdaniem ogłaszanie nazwisk kandydatów pół roku przed wyborami jest już prowadzeniem kampanii i może oznaczać złamanie prawa.

Zaznaczył, że Kukiz'15 wciąż prowadzi rozmowy w sprawie swojego kandydata. "Najchętniej poparlibyśmy kandydata niezależnego, którego zgłosiliby nam mieszkańcy lub ruchy miejskie" - powiedział. Do tej pory wśród nazwisk kandydatów Kukiz'15 wymieniany był także wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że na początku maja SLD ma ogłosić start na prezydenta Warszawy byłego ministra kultury w rządzie Leszka Millera Andrzeja Celińskiego. Politycy Sojuszu liczą, że ich kandydat zdobędzie przynajmniej 10 proc. głosów i pomoże w ten sposób wprowadzić do stołecznej rady miasta kilku radnych tej partii. "Celiński to dobry kandydat. Myślę, że przy tej wojnie PiS z Platformą i między dwoma młodymi kandydatami - Jakim i Trzaskowskim część ludzi może szukać alternatywy i głosować właśnie na Celińskiego" - mówił kilka dni temu PAP polityk z władz SLD.

Portal Onet informował kilka dni temu, że na początku maja start ma ogłosić były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, którego Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała ze stołecznego ratusza po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej.