Warszawa: Kandydat SLD "zamiesza w wyborach"

Kandydatem SLD-Lewicy Razem na prezydenta Warszawy będzie b. minister kultury Andrzej Celiński - zapowiedziała b. szefowa struktur SLD na Mazowszu Katarzyna Piekarska. Podkreśliła, że uważa Celińskiego za dobrego kandydata, który ma szanse na przejście do drugiej tury.

Zdjęcie Kandydatem SLD-Lewicy Razem na prezydenta Warszawy będzie Andrzej Celiński /Wojciech Stróżyk /Reporter

Pytana na antenie TOK FM o to, kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy SLD-Lewicy Razem, Piekarska odparła, że będzie to Andrzej Celiński. "Będzie to bardzo godny kandydat i chyba nie jest to wielkie zaskoczenie (...) to jest Andrzej Celiński" - powiedziała Piekarska. Podkreśliła, że jest to postać, która w polityce obecna jest "bardzo długo". "Osoba niezwykłej uczciwości i pracowitości, myślę, że będzie dobrym kandydatem i myślę, że naprawdę zamiesza w tych wyborach" - oceniła Piekarska. Jej zdaniem Celiński ma szanse na przejście do drugiej tury.

Na pytanie o to, dlaczego sama nie zdecydowała się na kandydowanie na prezydenta miasta, Piekarska odparła, że zdecydowała się kandydować do sejmiku województwa. Wskazała też, że sytuacja mogła wyglądać inaczej, gdyby propozycja jej kandydatury pojawiła się wcześniej. "Gdyby pojawiła się ta propozycja może wcześniej, powiedzmy rok temu, i byłaby szansa na zgromadzenie wokół kandydata, kandydatki na prezydenta Warszawy różnych ugrupowań, środowisk, takie zjednoczenie lewicy przed tymi wyborami, to na pewno bym się tego zadania podjęła, ale dzisiaj jest już trochę za późno" - oceniła.

Przyznała też, że "ubolewa nad tym", iż ugrupowania lewicowe nie startują w wyborach samorządowych w jednym bloku. "Myślę, że przyjdzie taki czas, może przed wyborami parlamentarnymi, że pójdziemy jednym dużym blokiem" - oceniła Piekarska.

W poniedziałek 19 lewicowych ugrupowań podpisało deklarację koalicyjną na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że po ogłoszeniu terminu wyborów samorządowych powołany zostanie Koalicyjny Komitet Wyborczy "SLD-Lewica Razem".

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.