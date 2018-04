Warszawa: Trzaskowski jak Jaki?

Radny PiS z Targówka Cezary Wąsik zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu (PO), że w swoim wpisie na Twitterze z 26 marca odnoszącym się do sytuacji osób niepełnosprawnych wykorzystał zdjęcie rodziny z Tennessee, a nie z Warszawy.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Fot. Marek Lasyk/REPORTER /Reporter

W sobotę kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zarzucił Trzaskowskiemu w spocie, udostępnionym na Twitterze, że dzieli warszawiaków na tych, którzy urodzili się w stolicy, oraz tych, którzy przeprowadzili się do Warszawy z innych części Polski. W filmie wykorzystano liczne fotografie stolicy, jednak na jednej z nich zamiast Warszawy, pokazano czeską Pragę. Pomyłka ta była szeroko komentowana m.in. w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Cezary Wąsik napisał na Twitterze: "Wszyscy już wiedzą, że montażysta PJ pomylił Pragi. Trzaskowski mówił o dzieciach z Targówka. Tyle, że na jego foto jest nie Targówek a ... Tennessee".

Według Wąsika zdjęcie dołączone do tweetu Trzaskowskiego z 26 marca (nie jest on dostępny, radny zamieścił jego skan) przedstawia Tennessee. Dodał, że zdjęcie jest dość "charakterystyczne". "Zastanowiło mnie, czy zdjęcie pochodzi z Polski, czy w ogóle z innej części świata" - dodał. "Zastanowiło mnie, czy to jest rodzina z Polski" - mówił. Radny powiedział PAP, że Banku Zdjęć nie przeglądał celowo.

Wąsik podkreślił, że kandydat PO na prezydenta Warszawy zamiast promować mieszkańców stolicy, wskazywać Warszawę, zamieszcza zdjęcia, które są z drugiego końca świata, dokładnie ze Stanów Zjednoczonych - z Tennessee. "Dlatego rodzi się pytanie, jaki poziom prezentuje pan Rafał Trzaskowski, codziennych błędów ortograficznych, małostkowości, umieszczania zdjęć zupełnie nieoddających rzeczywistości Warszawy" - zaznaczył.