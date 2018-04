Wassermann: Te problemy dotykają również mnie

- W komisji ds. Amber Gold pokazałam, że chcę i potrafię pracować, że niezależnie od tego, jak ciężkie zadanie zostanie mi powierzone, to je wykonam; moim priorytetem będzie to, by ludziom żyło się w mieście łatwiej. Problemy, które dotykają mieszkańców Krakowa, dotykają również mnie - oświadczyła w piątek kandydatka PiS na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann.

Zdjęcie Kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann podczas konferencji prasowej na Rynku Głównym w Krakowie /PAP

"Jestem z tego miasta, tu się urodziłam, tu mieszkam, tu mieszka cała moja rodzina, tu skończyłam wszystkie szkoły" - mówiła kandydatka PiS.

Jak dodała, od trzech lat zasiada w parlamencie, gdzie dostała się w wyniku tego, iż "wielu krakowian zaufało mi i oddało swój głos".

"Ostatnie moje dwa lata to jest ciężka praca w komisji. Myślę, że tą pracą pokazałam, że chcę, że potrafię pracować; niezależnie od tego jak ciężkie zadanie zostanie mi powierzone do wykonania, to po prostu go wykonam" - podkreśliła.

Dopytywana, jaki jest jej pomysł na Kraków, Wassermann odparła, że ma wiele pomysłów. Zaznaczyła jednocześnie, że o szczegółach swojego programu będzie mówiła, gdy rozpocznie się kampania wyborcza.

"Jestem o tyle w komfortowej sytuacji, że ja tutaj mieszkam, czyli te problemy, które dotykają mieszkańców Krakowa, dotykają również mnie. Są one mi znane nie tylko z tej perspektywy, że trzeba je będzie rozwiązać, tylko ja sama czuję te bariery" - mówiła.

"Widzę te miejsca, w których można by działać lepiej, szybciej, żeby żyło nam się łatwiej" - dodała.

Wassermann zapewniła, że jej podstawowym priorytetem będzie to, aby "ludziom żyło się w mieście łatwiej". Jako przykład podała lepsze planowanie remontów ulic w mieście. "Spróbujemy tego typu problemy rozwiązywać właśnie po to, aby wszystkim było łatwiej" - powiedziała Wassermann.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, zapewniła, że prace komisji ds. Amber Gold, której przewodniczy, zakończą się przed wyborami. Według niej zakończenie prac komisji przewidziane jest na wrzesień.