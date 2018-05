Wojciech Hermeliński: W pewnym sensie czuję się bezradny

"Nie można zabronić posłom czy senatorom spotykania się z wyborcami, jednak istnieje cienka linia między rozmową a kampanią wyborczą; w pewnym sensie czuję się bezradny" - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, odnosząc się do działalności kandydatów na prezydentów miast w wyborach samorządowych.

Zdjęcie Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński /Grzegorz Krzyzewski /East News

Hermeliński powiedział w czwartek w Radiowej Jedynce, że nie można zabronić posłom czy senatorom spotykania się z wyborcami, jednak istnieje cienka linia między rozmową a kampanią wyborczą. "Jeżeli w tej rozmowie pojawiają się jakieś obietnice co do pewnych działań, przyszłości - jeżeli ten potencjalny kandydat zostanie prezydentem, burmistrzem, wójtem - no to wtedy już trudno mówić o zwykłej rozmowie" - zaznaczył szef PKW.

Przyznał, że w pewnym sensie czuje się bezradny. Jego zdaniem niepoważnie może wyglądać, że PKW od lat apeluje do kandydatów o wstrzymanie się z kampanią do czasu zarządzenia wyborów.

Sprawa kamer w lokalach wyborczych

Szef PKW pytany, czy nie ma pilnej konieczności nowelizacji przepisów wyborczych, zwrócił uwagę, że nowela Kodeksu wyborczego wprowadziła obowiązek transmisji z lokali wyborczych. "Natomiast wchodzące w życie 25 maja rozporządzenie RODO tę możliwość w zasadzie wyklucza" - podkreślił.

"Zgodnie z RODO (w lokalach wyborczych) nie może być kamer, ponieważ one naruszają prawo do prywatności wyborców. Taka zresztą jest jednoznaczna opinia, którą otrzymaliśmy od GIODO, który w tej opinii podnosi, że ujawnianie twarzy wyborców, tworzenie jakiegoś archiwum twarzy grozi konsekwencjami. Profilowanie czy wykorzystywanie do innych niewiadomych celów - jest to naruszenie prawa do prywatności. Tak przynajmniej twierdzi GIODO i my się z tym zgadzamy" - podkreślił Hermeliński.

Dopytywany, kto finansuje prekampanię kandydatów na prezydentów miast, powiedział: "nie wiemy i nie mamy żadnych podstaw żeby to badać". Według szefa PKW dobrze byłoby rozszerzyć rygory finansowe dotyczące kampanii wyborczej i objąć nimi okres od momentu, kiedy partia wskaże swoich kandydatów, żeby mieć jasność z jakich źródeł pochodzą fundusze na prekampanię.

Aktywność Trzaskowskiego i Jakiego

Kandydaci na prezydenta Warszawy: PO i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski oraz Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki organizują konferencje prasowe dotyczące ich propozycji dla stolicy; są także aktywni w mediach społecznościowych.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.