Wpadka Jakiego. Pomylił Dunaj z... Dunajcem

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy zaliczył geograficzną wpadkę. Okazuje się, że odróżnienie Dunaju od Dunajca może być problematyczne.

Zdjęcie Patryk Jaki /Mariusz Grzelak /Reporter

W czasie spotkania z mieszkańcami Targówka, mówiąc o mostach, Patryk Jaki porównywał Warszawę z Budapesztem, a właściwie rzeki przepływające przez miasta. Pomylił jednak Dunaj z... Dunajcem.

Reklama

"Proszę państwa, jak to jest, że Warszawa, która powinna się ścigać z największymi metropoliami w Europie, w tej części Europy, ma mniej mostów niż Budapeszt nad Dunajcem? Przecież to jest po prostu wstyd!" - stwierdził Jaki.



Na krążącym po Twitterze nagraniu słychać, jak go poprawiają.



- Nad Dunajem, tak, oczywiście - poprawił się Jaki.



- Na wszystkich wcześniejszych spotkaniach mówiłem o Dunaju, na co są dowody w postaci nagrań - komentuje w rozmowie z rp.pl Patryk Jaki. - Film PO z Targówka został ucięty po trzeciej sekundzie i nie widać na nim, jak natychmiast poprawiam to przejęzyczenie. Jedno przejęzyczenie na czterogodzinnym spotkaniu, to chyba jednak nie jest żadna "wpadka" - tłumaczy się.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza geograficzna wpadka Jakiego. Tuż po ogłoszeniu swojego startu w Warszawie, w spocie pojawiło się zdjęcie stolicy Czech, zamiast warszawskiej dzielnicy Pragi.