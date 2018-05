Zagrozi Jakiemu i Trzaskowskiemu? Ważna deklaracja Śpiewaka

- Jestem zainteresowany współpracą z Kukiz'15 w wyborach samorządowych - powiedział w poniedziałek prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak. Jego zdaniem, potrzebny jest kandydat na prezydenta stolicy, który "rozumie miasto".

Zdjęcie Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak /Stefan Maszewski /Reporter

W sobotę lider Kukiz'15 Paweł Kukiz poinformował PAP, że jego ruch planuje ogłosić swoich kandydatów w wyborach samorządowych we wrześniu. Zapowiedział, że w sprawie wyborów w Warszawie chciałby się spotkać ze Śpiewakiem.

Lider Wolnego Miasta Warszawa pytany w radiu Plus, czy byłby zainteresowany współpracą z Kukiz'15 w wyborach samorządowych, odparł: "Oczywiście, jestem bardzo zainteresowany taką współpracą".

Dodał, że liczy na spotkanie z Pawłem Kukizem i rozmowę o Warszawie. "Myślę, że jest potrzeba tego, żeby był kandydat z miasta, który rozumie miasto, który reprezentuje interesy mieszkańców Warszawy, nie partii politycznych i myślę, że tutaj z Pawłem Kukizem na tej płaszczyźnie możemy znaleźć porozumienie" - ocenił.

Dopytywany, kiedy ogłosi decyzję w sprawie startu w wyborach na prezydenta stolicy, Śpiewak powiedział, że "w ciągu kilku najbliższych tygodni ta kwestia zostanie wyjaśniona". "Nie wyobrażam sobie, żeby przed wakacjami taka decyzja nie zapadła" - podkreślił.

Śpiewak przekonywał, że "światopogląd nie powinien odgrywać pierwszej roli w zarządzaniu Warszawą". Jego zdaniem, warszawska polityka to "polityka potrzeb mieszkańców i reprezentowania interesów mieszkańców". "Dziura w drodze nie ma barw politycznych. Nie jest prawicowa, ani lewicowa" - zaznaczył.

W jego ocenie, "trzeba odsunąć Platformę Obywatelską od władzy w Warszawie". "Ale też nie możemy dopuścić PiS do tej władzy" - podkreślił lider Wolnego Miasta Warszawa.

Śpiewak skomentował również działania kandydatów na prezydenta stolicy - polityka Zjednoczonej Prawicy, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz Rafała Trzaskowskiego startującego z ramienia Platformy i Nowoczesnej. Jego zdaniem, obaj kandydaci "mówią właściwie wszystko, co im ślina na język przyniesie".

"Myślę, że mieszkańcy Warszawy widzą, że ich obietnice to jest kiełbasa wyborcza, że to nie są obietnice, które są do spełnienia" - ocenił Śpiewak. "Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta - mówi słynne staropolskie przysłowie - i myślę, że w tym wypadku też tak będzie" - mówił Śpiewak.

Kukiz pytany w poniedziałek w RMF FM, czy Śpiewak mógłby zostać kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy, powiedział: "Ja nie wiem, dlatego, że ja jeszcze nie rozmawiałem z panem Śpiewakiem". Przyznał jednocześnie, że Śpiewak "wydaje się być dobrą kandydaturą". "To jest chłopak, który przede wszystkim kocha miasto i który byłby w stanie temu miastu się poświęcić" - ocenił. "Poprę każdego przyzwoitego, uczciwego człowieka, który chce pracować dla obywateli" - zadeklarował Kukiz.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.