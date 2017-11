Zmiany w ordynacji wyborczej. Pierwsze czytanie projektu PiS

Sejm rozpoczął w czwartek pierwsze czytanie projektu PiS zmian w Kodeksie wyborczym, który wprowadza dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwiduje JOW-y w wyborach do rad gmin.

Projekt krytykuje Państwowa Komisja Wyborcza. Propozycja PiS dotyczy zmian m.in. w Kodeksie wyborczym i w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli. Zakłada wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Przewiduje ponadto reformę Państwowej Komisji Wyborczej. O szczegółach zmian proponowanych przez PiS czytaj tutaj

Reklama

Razem z punktem dot. projektu PiS, posłowie rozpatrzą propozycję klubu Kukiz'15. Projekt tego klubu przewiduje wprowadzenie JOW-ów w wyborach do wszystkich szczebli samorządu, ograniczenie do dwóch liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz limity wydatków komitetów wyborczych i zmianę zasad tworzenia okręgów

Schreiber: To proobywatelski pakiet

Projekt PiS zaprezentował poseł tego ugrupowania Łukasz Schreiber. - Projektowane zmiany w prawie wyborczym to proobywatelski pakiet demokratyczny - argumentował. Podkreślił, że zwiększają one jawność i transparentność procesu wyborczego, a także wzmacniają rolę radnych. W ławach PiS pustki.



- Jest absolutną nieprawdą i fake newsem ze strony opozycji jakoby ta zmiana, w ten sposób przygotowana, by kadencję liczyć od 2018 r., była zaplanowana, aby to cofnąć w czasie, zaliczyć kadencje, które już zostały odbyte - powiedział. W jego ocenie przypisywanie takiego zamiaru projektodawcom jest "próbą manipulacji".

Głos zabrał także poseł Maciejewski z Kukiz'15. "Chcemy, by nigdy nie powtórzyła się sytuacja z roku 2014" - powiedział, nawiązując do wyborów, w których miały miejsce liczne nieprawidłowości. Poseł Kukiz'15 przedstawił swój projekt zmian w Kodeksie wyborczym.

Emocje na sali

Poseł Marcin Horała (PiS) zachwalał z kolei projekt nowej ordynacji wyborczej. "Polskie samorządy stały się księstwami wójtów, burmistrzów i prezydentów" - ocenił. "Cieszę się, że udało się stworzyć projekt ustawy, którego znaczącej części nie da się zaatakować" - dodał.



Wystąpienie Horały wzbudziło emocje. Poseł zarzucił Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że było beneficjentem błędów z 2014 roku. "Nic poza JOW-ami nie widzicie" - mówił z kolei do posłów Kukiz'15.



"Do tej pory słyszeliśmy same kłamstwa, projekt upartyjnia samorząd i jest antyobywatelski" - mówił z mównicy poseł Sławomir Neumann (PO). "Wybory trzeba umieć wygrać" - powiedział, zarzucając Prawu i Sprawiedliwości, że projekt jest skrojony pod zwycięstwo tej partii. Neumann twierdzi, że PiS chce, żeby "okręgi wyborcze tworzyli komisarze, by było łatwiej zmanipulować wybory".

"Zagłosujemy za odrzuceniem tego projektu w całości - mówił. "Pogonimy wam kota juz za rok" - powiedział, wskazując, że PO wygra wybory samorządowe.

W podobnym tonie wypowiada się poseł Jacek Protas (PO). "Granice okręgów wyborczych wyznaczą komisarze, którzy mogą być członkami partii" - ostrzega.