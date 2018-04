Źródła PAP: Jacek Wojciechowicz wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy

Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz zamierza wystartować w wyborach na prezydenta stolicy. Swoją kandydaturę - jak dowiedziała się PAP - zamierza oficjalnie ogłosić w okolicy weekendu majowego.

Zdjęcie Jacek Wojciechowicz /Michal WARGIN /East News

Jak dowiedziała się PAP, decyzja w sprawie startu Wojciechowicza w wyborach na prezydenta Warszawy zapadła i polityk jesienią będzie walczył o stanowisko włodarza stolicy. Oficjalne ogłoszenie kandydatury ma nastąpić bezpośrednio przed weekendem majowym lub zaraz po nim.

Wojciechowicz w wyborach prezydenckich będzie kandydatem bezpartyjnym. Jak powiedział PAP jeden z jego bliskich współpracowników, to dotychczasowe doświadczenie Wojciechowicza przekonało go, że partyjne struktury nie zawsze pomagają w sprawnym zarządzaniu miastem.

"Warszawa potrzebuje lokalnego menadżera a nie ogólnopolskiego polityka" - mówił rozmówca PAP.

Wojciechowicz, z wykształcenia prawnik, to wieloletni samorządowiec, był zastępcą Hanny Gronkiewicz-Waltz od 2006 r., czyli od początku sprawowania przez nią funkcji prezydent Warszawy. Wcześniej, w pierwszej połowie lat. 90. był wiceprezydentem Raciborza, następnie przeprowadził się do Warszawy.

W latach 1997-1998 był zastępcą burmistrza gminy Warszawa-Wawer, później został burmistrzem dzielnicy Wesoła. W latach 2002-2004 był zastępcą burmistrza Targówka.

Od 2004 roku do 2006 był posłem PO.

Jako wiceprezydent Warszawy zajmował się przede wszystkim inwestycjami infrastrukturalnymi w mieście, komunikacją publiczną, a także zadaniami z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego. Nadzorował też Biuro Rozwoju Miasta.

Wojciechowicz z stanowiska zastępcy prezydenta Warszawy został odwołany 8 września 2016 r., o czym zdecydował zarząd krajowy PO, rozwiązując także stołeczne struktury partii.

Hanna Gronkiewicz-Waltz uzasadniała odwołanie "słabym wynikiem" inwestycji. Decyzje o dymisji Wojciechowicza i innego z wiceprezydentów, Jarosława Jóźwiaka, zapadły po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej.

Komentując wówczas tę sprawę, Wojciechowicz uznał, że odwoływanie go w kontekście afery reprywatyzacyjnej, "to po prostu podłość". Podkreślił, że przez 10 lat pracy w stołecznym ratuszu nigdy nie nadzorował kwestii reprywatyzacyjnych, a co do inwestycji, to w okresie tym trwał w stolicy bum inwestycyjny.

W lutym 2018 r. Wojciechowicz wystąpił z Platformy Obywatelskiej. Jako powód podał m.in. sposób sprawowania władzy w partii: ograniczanie wewnętrznej demokracji i brak dyskusji programowej. "Platforma Grzegorza Schetyny nie jest moją partią" - oświadczył wówczas.