Policja publikuje nieznany do tej pory zapis z monitoringu w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek

Pomorska policja publikuje nieznany opinii publicznej zapis z monitoringu dotyczący zaginięcia Iwony Wieczorek. To osoba, która szła za zaginioną w 2010 roku 19-latką. Świadek - który być może jako ostatni widział dziewczynę - nigdy nie został odnaleziony.

Zdjęcie Nagranie z niepublikowanego do tej pory zapisu z monitoringu (zaginięcie Iwony Wieczorek) /Policja

Zdjęcia pochodzą z jednego z sezonowych klubów w Gdańsku, mieszczącego się na plaży w Jelitkowie. To miejsce oddalone o mniej więcej 2 kilometry od Sopotu. Na zdjęciach widać jak mężczyzna idzie przez parkiet, na którym bawią się ludzie. Kieruje się do wyjścia z klubu. Później ten sam człowiek został zarejestrowany, jak idzie nadmorską alejką za zaginioną Iwoną Wieczorek.

Policja ponownie przypomina także zapis tego momentu. Ponownie prosi o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Jego ewentualne zeznania mogłyby okazać się kluczowe dla rozwiązania zagadki zaginięcia Iwony Wieczorek, a przynajmniej mogłyby pomóc znaleźć w tej sprawie nowe ślady. Policja prosi także o pomoc w odszukaniu dwójki rowerzystów, których widać na zdjęciach.

Wideo Nagranie z monitoringu dot. sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek

Od poniedziałku w Gdańsku trwają kolejne działania dotyczące poszukiwania Iwony Wieczorek. Ponownie przeszukiwany jest nadmorski park, w pobliżu miejsca, w którym ostatni raz widziano dziewczynę. Poszukiwania prowadzone są z użyciem georadaru. Podjęto je po ponownym przeanalizowaniu sprawy przez Zespół Poszukiwań Celowych z Poznania. To grupa specjalizująca się w poszukiwaniach osób. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, z analizy poznańskich policjantów wynikać ma, że dziewczynę zabił przypadkowy sprawca, a w parku zakopał jej ciało.



Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku kobieta bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, gdy niespodziewanie odłączyła się od przyjaciół i postanowiła wrócić do domu pieszo. Szła wzdłuż pasa nadmorskiego, gdy nagle, w pobliżu wejścia nr 63, ślad po niej zaginął.



Dziewczyny szukała cała Polska. Do tej pory żadne działania nie przyniosły rezultatu.