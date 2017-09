RMF FM: Zaginięcie Iwony Wieczorek. 20 zgłoszeń po publikacji nagrania

Pomorska policja otrzymała około 20 nowych zgłoszeń po publikacji nieznanego do tej pory nagrania monitoringu dotyczącego sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek - dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa. Kobieta poszukiwana jest od 2010 r. Zaginęła, gdy miała 19 lat.

Zdjęcie W pasie nadmorskim gdańskiego Parku Reagana przeprowadzane jest kolejne przeszukiwanie terenu związane z zaginięciem Iwony Wieczorek /PAP/Dominik Kulaszewicz /PAP

Na opublikowanym we wtorek nagraniu z jednego z klubów w Gdańsku widać tajemniczego mężczyznę z ręcznikiem. To świadek, którego zarejestrowały również kamery w alejce wzdłuż plaży przy ulicy Piastowskiej, którą w dniu zaginięcia, po godzinie 4 rano, Iwona Wieczorek szła do domu. Mężczyzna nigdy nie został odnaleziony.

Reklama

Policja na razie nie zdradza treści zgłoszeń otrzymanych po publikacji nagrania. Służby czekają na kolejne informacje.

Poszukiwania w Parku Reagana

Trwają też działania w nadmorskim Parku Reagana. Dziś policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku mają na miejscu skorzystać z georadaru i pomocy biegłego w tym zakresie.

Od poniedziałku sprawdzono sześć lokalizacji, w których, teoretycznie mogłoby zostać ukryte ciało zaginionej. Do tej pory działania te okazały się bezskuteczne.

Co ciekawe, specjalistyczny sprzęty z Komendy Głównej pozwala nanosić na mapę dokładną pozycją GPS każdego uczestnika poszukiwań - tak, by nie dublować działań, ale też nie pominąć żadnego miejsca.

Służby zamierzają pracować także w weekend. W sobotę i niedzielę policjanci nadal będą sprawdzać Park Reagana.

Okoliczności zaginięcia

Iwona Wieczorek zaginęła nad ranem 17 lipca 2010 r. Wieczorem bawiła się ze znajomymi w sopockim Dream Clubie. Po wyjściu z lokalu miała się z nimi pokłócić i odłączyć od przyjaciół.

Kamera monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca Iwona Wieczorek do domu miała ok. dwóch kilometrów. Aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urwał.

Policja prowadzi poszukiwania ciała Iwony Wieczorek 1 4 Autor zdjęcia: PAP/Dominik Kulaszewicz Źródło: PAP 4

Kuba Kaługa