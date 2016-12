Berlin: Policjanci wyposażeni w broń maszynową na imprezach noworocznych

W trakcie imprez sylwestrowo-noworocznych na ulicach Berlina pojawią się policjanci wyposażeni w karabiny maszynowe. Strefa w pobliżu Bramy Brandenburskiej zostanie dodatkowo zabezpieczona betonowymi płytami. Specjalne środki bezpieczeństwa zostały podjęte po zamachu, do którego doszło 19 grudnia w Berlinie. O sprawie pisze agencja AFP.

"W tym roku nowym rozwiązaniem będzie rozmieszczenie betonowych bloków i zabezpieczenie wejść do strefy ciężkimi pojazdami opancerzonymi" - powiedział rzecznik policji w Berlinie.



Choć liczba funkcjonariuszy oddelegowanych do zabezpieczania imprez noworocznych będzie zbliżona do tej sprzed roku, to "przynajmniej część z nich będzie miała ze sobą broń maszynową" - podkreślił rzecznik.



Ci, którzy zaplanowali powitanie 2017 roku na ulicach Berlina, nie będą mogli mieć ze sobą plecaków i dużych toreb.



Poza tym zakazano używania fajerwerków i potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, jak choćby szklane butelki.



Przewiduje się, że w zabawach zorganizowanych w Berlinie wezmą udział "setki tysięcy ludzi" - podaje AFP.



Pytania o bezpieczeństwo takich imprez - zwłaszcza po zamachu, do którego doszło na jarmarku świątecznym - stawiane są w Niemczech coraz częściej.