Niemcy: Przeszukano centrum dla uchodźców

Niemieccy śledczy przeszukali centrum dla uchodźców i jedno z mieszkań w Berlinie. Zamieszkujący je mogli współpracować z Tunezyjczykiem, który na jarmarku bożonarodzeniowym zabił 12 osób.

Zdjęcie Zamach w Berlinie /Andrzej Szkocki /East News

W centrum dla uchodźców przeszukano pokój zajmowany przez 26-letniego obywatela Tunezji, który miał znać Anisa Amriego przynajmniej od 2015 roku. Kontaktował się z zamachowcem tuż przed atakiem. Śledczy podejrzewają, że osoba ta znała plany Amriego i mogła mu pomagać. Z kolei przeszukane mieszkanie należało do byłego współlokatora Anisa Amriego. Także on miał kontaktować się z zamachowcem na krótko przed atakiem. Celem przeszukań miało być uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących działań Amriego przed i po zamachu.



Tymczasem niemieckie media informują, że śledczy uznali Anisa Amriego za potencjalnie stwarzającego zagrożenie już w lutym ubiegłego roku. Oceniły jednak, że mało prawdopodobne jest, by przeprowadził zamach.



Tunezyjczyk, o czym wiedziały służby, kontaktował się z tak zwanym Państwem Islamskim i deklarował wolę pozostania zamachowcem-samobójcą.



Do zamachu doszło 19 grudnia w Berlinie. Zamachowiec ukradł ciężarówkę polskiego kierowcy, a następnie wjechał nią w tłum, zgromadzony na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło 12 osób, a około 50 zostało rannych.